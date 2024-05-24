新聞眼／最終支付責任未入法 如何信賴

五二○就職演說，賴總統重申「只要政府在，勞保絕對不會倒」，勞動部長何佩珊昨更定調「撥補就是改革」，但對勞團期待的撥補、政府負最終支付責任入法，卻未正面答覆。提醒賴總統，若未能有白紙黑字法律承諾，那麼賴總統口中的政府，就只是空中樓閣，如何讓千萬名勞工信賴台灣？唯有政府負最終支付責任明文入法，才是真正落實有政府，勞保不會倒。

去年競選期間，賴總統在勞動政見發表會上承諾，當選後除持續以公務預算挹注勞保基金，政府也會負最終支付責任。勞動部長何佩珊昨天備詢，宣稱撥補就是改革，但對於政府負最終支付責任入不入法？僅表示賴政府發展經濟，有足夠財政能力持續撥補，就是政府負最終支付責任的改革。言下之意，未來四年不會有撥補以外的其他對策了，賴政府並不打算啟動勞保年改。

假如透過預算撥補彌平勞保收支短絀，延後勞保破產年限、確保老年給付權益，勞工何嘗不樂見。但人口結構老化，繳保費的人越來越少、領給付的人越來越多，已是既定事實，基金投資效益卻不可預期、充滿變數，勞工該如何相信，單憑股票、撥補就能一直救援勞保財務，能讓國家政策走得長遠？

對比人數更少的軍公教年改，蔡政府雖強行年改、大砍軍公教人員的退休給付，引發激烈的社會對立，但至少由政府編列預算撥款，補助財務缺口的責任入法了。

何部長昨卻說道，軍公教年改不同於勞保年改，「繳多、領少、延後退」並不適用勞保年改，試問，最終支付責任明文入法保證，也不適用勞工嗎？

當關鍵文字未入法，賴總統喊出的一定解決勞保財務、有政府勞保不會倒，就淪為一張口頭支票。難道真要如學者所言，勞工只能祈求老天賞臉、神明保佑？唯將政府負最終支付責任寫入勞工保險條例，有憑有據，才能真正讓勞工心安。

商品推薦