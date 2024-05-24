勞保靠撥補續命 學者：終究得改

勞保財務危機如何解？勞動部長何佩珊說，撥補就是改革，學者怒斥「這算是什麼改革？」還有人直言政府就是在拖，現在是因為勞保基金規模九千多億，等掉到五千億以下，事情可沒那麼簡單，這如同是賭一個未來。勞團也指出，撥補是緣木求魚，當樂觀條件消失，勞保終究得改，屆時勢必付出更多成本與代價。

「這算是什麼改革？」台大社會學系退休教授、前政委薛承泰說，若撥補可稱為改革，軍公教年改撥補額度遠低於勞保，為何當初軍公教年改不能撥補？

再者，受人口結構影響，撥補金額勢必不斷擴大，政府撥補金額愈高，就必須向社會大眾交代將產生怎樣的財政排擠效應。

台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，不能說撥補就不是改革，也相信撥補能讓勞保破產期限延後，但單靠撥補無法解決日後問題。

辛炳隆指出，若勞保基金水位往下降，民眾緊張擠領，撥補也必須隨之增加，等到無法撥補的地步，終究還是得改革，屆時改革力道就會很大，「現在一切都很理想，就是在賭一個未來」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯也說，政府應該居安思危，才能更從容準備下一個挑戰，撥補是緣木求魚，不該期待用撥補作為永遠的解方，否則當樂觀條件消失，就要面對更大危機，屆時付出更多的成本跟代價，政府必須負起責任，找到更多工具一起使用，勞保才能永續。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁則說，政府現在就是在拖，靠撥補爭取個兩、三年時間，但不可能永久拖，現在是因為勞保基金規模九千多億，等掉到五千億以下，事情可沒那麼簡單。現在就看老天爺願不願賞飯吃，期待股市持續大賺，建議勞動部多去行天宮拜拜。

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