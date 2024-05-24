勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

勞保基金將於二○二八年用罄，勞保財務危機被視為賴政府上任後必拆未爆彈。昨天是勞動部長何佩珊立院備詢初登場，被問及任內是否啟動勞保年改？她的起手式便強調「撥補就是改革」，並重申有政府在，勞保絕對不會倒。對於媒體進一步追問是否將撥補入法，她說，政府負最終支付責任就是一個改革，「我們已經透過撥補勞保財務進行實踐。」

「這算是什麼改革？」台大社會學系退休教授、前政委薛承泰說，若撥補可稱為改革，軍公教年改撥補額度遠低於勞保，為何當初不能撥補？

何佩珊昨赴立院社福及衛環委員會業務報告。她受訪時說，賴總統就職演說已明白揭示「有政府在，勞保絕對不會倒」，內涵就是賴政府執政，有能力發展經濟，確保有足夠的財政能力對勞保基金挹注跟撥補，「這就是所謂撥補入法中的政府負最終支付責任的改革」。

她指出，勞動部自二○二○年起逐年撥補，迄今已挹注二六七○億元，截至今年三月，勞保基金水位已來到新高，達九九四一億元，現在財務相對穩健，沒有破產問題，請勞工朋友絕對要安心。

媒體追問持續撥補是否意即不打算年改？政府負最終支付責任是否將入法？何佩珊說，「政府負最終支付責任就是一個改革，我們已經透過撥補勞保財務進行實踐」，強調財務撥補就是一個改革。她也在業務報告提及，未來一定會持續撥補，並爭取不低於去年度、一千兩百億元的金額。

隨後，她在答覆國民黨立委蘇清泉質詢時說，「繳多、領少、延後退」是過去八年蔡政府討論過的年改方案，不過基本上「在勞保年改是不適用的」，因勞保是涉及一○五○萬人的社會保險，幾乎等於國民基礎年金角色，此改革方向付出的社會成本、代價太高，恐怕整體社會都承擔不起。

國民黨立委陳菁徽指勞保潛藏債務達近十三兆，何佩珊則指出，勞保潛藏債務不是負債，只是可能發生的給付責任，實務上不可能發生一千多萬勞工同時提領，未來勞動部也將努力開源。

國民黨立委王育敏提問，賴總統是否不走蔡英文路線，任內不啟動勞保年改？何佩珊說，二○一七年曾嘗試將年改草案送入立院，但未獲朝野支持，無法推動，就是有失敗經驗，才進行檢討。

台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，若勞保基金可維持水準，確實不用改革，問題在現況能維持多久？賴政府是在賭一個未來；淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁則說，只靠撥補要成功維持基金水位，還要期待股票市場持續大賺，「看老天願不願意賞臉了」，未來不能發生大災大難，否則很難過關。

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