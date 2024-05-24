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國發會拚經濟成長率達3.5%
行政院長卓榮泰昨天主持第一場行政院會聚焦經濟情勢，力拚百日有感。國發會副主委高仙桂表示，政府團隊將力拚出口、投資、民間消費三面向，目標今年經濟成長率達到百分之三點五以上，使景氣復甦，但關鍵在於掌握下半年全球製造業翻轉向上契機，及ＡＩ應用商機。
高仙桂表示，經濟成長率達標須視財經團隊是否落實賴總統政見。她說，台灣仍須面對地緣政治、美中角力及全球景氣回溫偏弱情況，加上第一季固定投資還是負成長，出口雖達到百分之十點六，但只有資通及視聽產品有一點二倍成長，電子零組件除半導體以外，其他基本金屬、塑膠橡膠化學都是負成長。
國科會昨報告「生成式ＡＩ對話引擎ＴＡＩＤＥ成果」。副主委林法正表示，各國訂定相關法規，都是觀望態度，國科會希望台灣在ＡＩ發展有所遵循，原定年底送政院，提早到十月應可行。
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