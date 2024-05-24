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批發業營業額連二月成長 4月創歷年同月次高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
4月零售業及餐飲業營業額雖雙雙創歷年同月新高。 圖／聯合報系資料照
4月零售業及餐飲業營業額雖雙雙創歷年同月新高。 圖／聯合報系資料照

經濟部統計處昨（23）日發布4月批發業營業額為1兆614億元，為歷年同月次高，年增16.2%，為連二月正成長，年增率亦為歷年同月次高，擺脫去年負成長陰霾，表現一枝獨秀，主因AI、高效能運算等新興科技需求帶動，挹注相關晶片及記憶體出貨動能。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，批發業中，機械器具批發業受惠AI需求強勁，年增35.2%；AI熱潮持續，加上產業庫存去化後的備貨需求浮現，預估營業額將繼續成長，預測5月批發業營業額成長逾一成。

4月零售業及餐飲業營業額雖雙雙創歷年同月新高，惟成長率相形失色。經濟部指出，零售業因4月僅十天假日，營業額僅年增1.6%。

AI 經濟部

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