受惠AI需求強勁 工業生產指數上揚14%
經濟部統計處昨（23）日發布4月工業生產指數87.7，製造業生產指數87.3，分別年增14.61%、14.9%，為連二紅。受惠AI需求強勁，電腦電子光學製品業生產年增達37.14%，增速創近11年來新高；積體電路業生產也大彈跳30.44%，增幅近三年最高。
經濟部統計處副處長黃偉傑直言，AI需求強勁、「起大風了」。美國晶片大廠輝達財報優於預期，AI浪潮將會持續。經濟部預期，今年全年製造業生產有望維持正成長，並預測5月製造業生產有機會年增一成。
其中，4月電子零組件業生產連四紅，年增23.01%，增幅創2021年8月以來新高；其中，積體電路業生產指數創歷年同月次高，年增30.44%，為連續第四個月正成長，增幅創2021年4月以來新高。
4月電腦電子光學製品業生產指數創歷年同月新高，年增37.14%，為連十紅。
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