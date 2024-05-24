勞動部研議照顧留停制度

勞動部長何佩珊昨（23）日表示，未來希望推動照顧留停制度、並將移工納入長照體系作為補充人力，以緩解女性勞工照顧家庭責任。勞動部官員坦言，照顧留停涉及到天數、是否給薪及雇主人力調度，須協調勞資雙方立場。未來可能要採鼓勵企業，以實驗方式推動。

工商團體昨日回應，若一味放寬留停天數，恐對163萬家中小企業造成衝擊，建議考量產業缺工難處。

何佩珊昨日未進一步說明如何推動照顧留停制度。根據《性別工作平等法》規定，目前勞工請家庭照顧假天數併入事假計算，全年以七日為限，雇主可不給薪；實務上部分大型企業及外商提供有薪照顧假。官員也說，包括日本在內其他國家推動照顧留停制度是指一個月以上。

官員表示，照顧留停制度有很多面向待討論。首先是天數，是要採一個月或是增加目前七天家庭照顧假。

其次，照顧留停制度是否給薪？目前育嬰留停六個月，是由就業保險基金提供八成薪，但官員表示，目前就業保險一年保費收人300億元，全年支出達250億元，只剩50億元結餘；若家庭照顧假給一天薪水，一年就要支出111億元，就業保險基金顯然無力負擔。官員坦言，若照顧假不給薪，勞工就沒有請假意願，勞動部希望雇主能提供部分有薪假。

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