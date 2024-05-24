快訊

勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

勞動部研議照顧留停制度

經濟日報／ 記者江睿智謝柏宏／台北報導

勞動部長何佩珊昨（23）日表示，未來希望推動照顧留停制度、並將移工納入長照體系作為補充人力，以緩解女性勞工照顧家庭責任。勞動部官員坦言，照顧留停涉及到天數、是否給薪及雇主人力調度，須協調勞資雙方立場。未來可能要採鼓勵企業，以實驗方式推動。

工商團體昨日回應，若一味放寬留停天數，恐對163萬家中小企業造成衝擊，建議考量產業缺工難處。

何佩珊昨日未進一步說明如何推動照顧留停制度。根據《性別工作平等法》規定，目前勞工請家庭照顧假天數併入事假計算，全年以七日為限，雇主可不給薪；實務上部分大型企業及外商提供有薪照顧假。官員也說，包括日本在內其他國家推動照顧留停制度是指一個月以上。

官員表示，照顧留停制度有很多面向待討論。首先是天數，是要採一個月或是增加目前七天家庭照顧假。

其次，照顧留停制度是否給薪？目前育嬰留停六個月，是由就業保險基金提供八成薪，但官員表示，目前就業保險一年保費收人300億元，全年支出達250億元，只剩50億元結餘；若家庭照顧假給一天薪水，一年就要支出111億元，就業保險基金顯然無力負擔。官員坦言，若照顧假不給薪，勞工就沒有請假意願，勞動部希望雇主能提供部分有薪假。

勞動部 家庭照顧假

延伸閱讀

勞保年改勞長稱「撥補就是改革」 藍委：軍公教年改何必砍？

替女性解開家庭照顧束縛 勞動部將研議照顧留職停薪

駁勞基法修惡 何佩珊：修法至今6年 勞工薪資、工時更好

影／勞保改革是否在任內啟動？何珮珊：財務撥補就是改革

相關新聞

勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

勞保基金將於二○二八年用罄，勞保財務危機被視為賴政府上任後必拆未爆彈。昨天是勞動部長何佩珊立院備詢初登場，被問及任內是否...

勞保靠撥補續命 學者：終究得改

勞保財務危機如何解？勞動部長何佩珊說，撥補就是改革，學者怒斥「這算是什麼改革？」還有人直言政府就是在拖，現在是因為勞保基...

新聞眼／最終支付責任未入法 如何信賴

五二○就職演說，賴總統重申「只要政府在，勞保絕對不會倒」，勞動部長何佩珊昨更定調「撥補就是改革」，但對勞團期待的撥補、政...

美國政壇3個鐵娘子 謝金河：值得卓榮泰團隊好好學習

現今美國政壇有3個女強人，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，最驍勇善戰的是財政部長葉倫，另一個是商務部長雷蒙多，以及貿易談...

比照育嬰留停？ 勞動部研議「照顧留停」

有顧老、顧小需求的勞工常被迫「照顧離職」，而家庭照顧責任又往往由女性承擔，也因此我國女性勞工婚育後的勞參率低於日韓。勞動...

國發會拚經濟成長率達3.5%

行政院長卓榮泰昨天主持第一場行政院會聚焦經濟情勢，力拚百日有感。國發會副主委高仙桂表示，政府團隊將力拚出口、投資、民間消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。