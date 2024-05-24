勞保撥補就是改革 勞長強調明年預算爭取逾1,200億元

外界關切勞保改革議題，新任勞動部長何佩珊昨（23）日表示，政府在勞保不會倒，並定調「撥補勞保就是勞保改革一環。」她也表示，明年將持續爭取預算，撥補勞保至少1,200億元。

何佩珊昨日首度赴立法院社福委員會業務報告，會前接受媒體聯訪。報告中指出，未來政府會持續撥補勞保，並爭取以不低於過去年度撥補金額為原則。行政院在2024年以預算挹注勞保財務1,200億，也就是說，勞動部將爭取明年撥補至少1,200億元。

勞長何佩珊談話重點

另外透過依法調整費率、積極辦理強化納保及給付審核，與加強基金投資績效等措施，穩定勞保財務。

何佩珊強調，自2020年起，政府至今撥補勞保達2,670億元，勞保基金餘額截至2024年3月底來到9,941億元，勞保目前財務相對穩健，勞工朋友可以安心。

媒體追問持續撥補是否意即不打算年改？以及勞團期待政府撥補明確入法等問題，何佩珊說，賴總統就職演說已明白揭示「有政府在，勞保絕對不會倒」，背後內涵就是賴政府有能力發展經濟，確保有足夠的財政能力挹注及撥補勞保基金，而政府撥補就是政府負最終支付責任，撥補就是改革一環。

國民黨立委陳菁徽質詢時指出，勞保潛藏債務達近13兆元，何佩珊指出，勞保潛藏債務不是負債，只是可能發生的給付責任，實務上不可能發生1,000多萬勞工同時提領。未來勞動部也將努力開源，如增加投資績效、依法提高保費費率，目前依法還有提高費率空間。

勞動部業務報告指出，因應人口老化及少子女化趨勢，為確保勞工及其遺屬長期經濟生活安全，自2009年1月1日施行勞保老年、失能及遺屬年金給付制度；自開辦起截至2024年3月底止，請領老年、失能及遺屬年金給付人數共183.3萬人，總計核付2.7兆元。

何佩珊說，勞保是勞工退休生活的重要保障，按國外年金制度實施經驗，政府撥補為重要措施之一，為協助穩定及維持基金水位，勞動部自2020年起撥補勞保基金，撥補金額由200億元逐步提高至今年的1,200億元，且依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」額外編列特別預算300億元挹注，總計編列預算為2,670億元。

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