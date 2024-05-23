AI發功！4月批發業營業額年增16.2% 晶片及記憶體出貨動能強勁

AI發功。經濟部統計處23日發布4月批發業營業額為1兆614億元，創歷年同月次高，年增16.2%，為連續第2個月正成長，年增率亦為歷年同月次高，經濟部表示，批發業已擺脫去年負成長陰霾，表現一枝獨秀，主因就是AI、高效能運算等新興科技需求帶動，挹注相關晶片及記憶體出貨動能。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，批發業中，機械器具批發業受惠AI需求強勁，年增35.2%；他說，AI熱潮持續，加上產業庫存去化後的備貨需求浮現，預估營業額將繼續成長，預測5月批發業營業額成長逾一成。

至於4月零售業及餐飲業營業額雖雙雙創歷年同月新高，惟成長率相形失色。經濟部指出，零售業因4月假日天數僅10天，較去年同期少了三天，影響來客人數，營業額3,872億元，僅年增1.6%。4月餐飲業受到假日天數少、食安事件發酵，營業額800億元，年增0.7%。

黃偉傑指出，餐飲業中，餐館業受食安事件及假日天數減少影響，營業額年減2.2%；飲料則因天氣熱，年增9.9%。外燴及團膳承包業則因航餐需求增加，年增21.3%。至於是否因漲價而影響民眾外食意願，黃偉傑說，目前還無法判斷。

零售業部分，黃偉傑指出，電子購物及郵購業年增6.2%、便利商店年增5.8%、資通訊及家電設備零售業年增6.1%、超級市場年增3.6%；汽機車零售業受惠新款電動車上市熱銷，年增2.0%；惟受假日天數較少，來客數下降，致布疋及服飾品零售業年減2.6%、量販店年減2.5%、百貨公司年減1.1%。

黃偉傑分析，5月有母親節假期、進入季節家電旺季，車廠夏季競賽陸續開跑，都會支撐零售及餐飲業營業額成長。其中，去年有汽車零件零售業有缺貨情況，一補完貨帶動消費，致部分月份出現基期墊高情況，因此預期零售業未來可能會維持零成長；而餐飲業則續成長，預期5月餐飲業營業額約成長5%。

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