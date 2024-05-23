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專訪瑞銀Randy Abrams：半導體雖已漲多 但賣出仍太早

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）23日接受本報專訪指出，半導體族群股價雖然已經漲很多，但現在賣掉還太早。路透
瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）23日接受本報專訪指出，半導體族群股價雖然已經漲很多，但現在賣掉還太早。路透

瑞銀台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）23日接受本報專訪指出，半導體族群股價雖然已經漲很多，但現在賣掉還太早。在台股的非電族群，則較看好自動化、腳踏車、紡織服飾等產業，因為已出現復甦跡象。

艾藍迪表示，科技股經過18個月的整理之後，很多次產業都已去化庫存，只是復甦速度不一。以半導體族群來說，瑞銀預期將是溫和的復甦，動能至少會持續到明年。雲端、科技新產品、人工智慧（AI）伺服器及AI PC需求擴大、Windows升級等，都是推升成長的動力。

艾藍迪表示，目前科技股的成長動能已較平均，從上游到下游大都已在復甦軌道上。其中，邏輯IC是台灣的強項，記憶體則要選擇利基廠商，個人電腦（PC）及智慧機穩定復甦，電源供應則受惠於伺服器及資料中心需求。目前只有車用及工業電子較慢，仍在觸底反彈階段。

在科技股中，瑞銀目前較看好先進製程的晶圓代工、記憶體等；IC設計股也看好，但要精挑細選；中立看待半導體設備商，主要是估值已偏高；建議減碼矽晶圓，因為今、明兩年恐怕都會供過於求。

艾藍迪整體看多科技股的前景，但也提醒投資人，要注意地緣政治、中美貿易戰、美國總統大選等風險，都可能影響供應鏈。另外，由於總體經濟處於晚期擴張階段，因此即使半導體產業在周期復甦初期，也難免會受到總體經濟衝擊。

瑞銀台灣半導體分析師林莉鈞補充說明，瑞銀預估半導體（記憶體除外）今年營收成長10%，明年可望成長11%。半導體的一個景氣周期約持續六到八季，投資人可以從半導體營收成長三個月移動平均值、全球採購經理人指數（PMI）等領先指標，來判斷產業的走勢。

半導體 瑞銀 科技股

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