基本金屬業仍陷頹勢 經部指傳統產業回升速度較慢

AI浪潮推升高階晶片和伺服器需求，經濟部今天公布4月工業和製造業生產指數皆為雙位數成長，分別年增14.61%、14.9%，連2紅。雖消費性電子未明顯回溫，但在AI趨勢帶動下，經濟部預估製造業生產指數將維持正成長趨勢。

美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）近日公布的財報表現優於預期，市場看好AI商機持續發酵。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，「AI需求已經起大風」，4月電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業的增幅皆達雙位數，反映高階AI伺服器需求強勁。

經濟部統計處今天公布4月工業與製造業生產指數概況，4月工業生產指數87.7，年增14.61%，4月製造業生產指數為87.3，年增14.9%，皆為連續2個月正成長；累計前4月製造業生產指數年增8.26%。

資訊電子產業方面，受惠高速運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求成長，12吋晶圓代工生產續揚，推升電子零組件業年增23.01%。

電子零組件業中的積體電路業指數為92，為歷年同期次高，年增30.44%，成長幅度創近3年來新高，面板及其組件業則連3黑。黃偉傑表示，手機等消費性電子產品未明顯回溫，主要成長動能來自AI晶片需求。

電腦電子產品及光學製品業同樣受惠AI浪潮，指數116.87創歷年同月新高，成長幅度37.14%更是締造11年來新高紀錄。黃偉傑表示，主因為高階AI伺服器單價比傳統伺服器高，加上台商回流增加生產線，對成長動能皆有挹注。

傳統產業方面，除基本金屬業仍陷頹勢，化學材料及肥料、機械設備和汽車及其零件業由負轉正，其中機械設備業年增8.21%，與外銷訂單機械業走勢相反。對此黃偉傑說明，工業生產包含國內、外訂單，同時反映外銷景氣變化、及國內半導體建廠的機械設備需求提升。

至於傳產中的工具機生產表現，黃偉傑表示，減幅縮小，但尚未轉正，與半導體、資通訊產業相比，傳統產業回升速度較慢，預期下半年轉正機率較大。

展望未來，黃偉傑表示，仍須密切留意通膨和高利率，以及美中科技爭端、地緣政治風險等不確定因素，但AI等新興科技應用持續擴增，將帶動半導體高階製程及伺服器等相關供應鏈增產，有望挹注製造業生產動能逐步回升。

經濟部統計處調查，按產值計算的動向指數為52.8，預期5月生產指數將較4月增加；根據預估，5月製造業生產指數為89.63至93.63，年增6.7%至11.4%。

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