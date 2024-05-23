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央行打炒房政策失靈了嗎？ 官員提出這些指標證明

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

對於國內房市出現「愈打愈熱」的疑慮，中央銀行經研處副處長曹體仁指出，財經部會持續推動健全房市方案，近期房市轉熱，主要是受到景氣轉佳、股市創高等大環境的影響，促使房市景氣降溫的速度不像2023年上半年那麼快。

曹體仁表示，回顧去年上半年，房市觀望氣氛濃厚，房市景氣也緩步降溫，但近期景氣復甦、出口轉佳，加上股市飆高產生的財富效果，以及超優惠的新青安房貸政策助拳，導致房市降溫速度不如預期。

曹體仁說，「台灣搭上AI題材，電子業的景氣明顯回升、出口景氣好轉，股市也跟著熱絡起來」，這些都是導致房市熱度不降反增的關鍵主因。

曹體仁還說，央行採取一系列的房市管制措施還是有其效果，例如，象徵建商推案信心的建築貸款餘額年增率維持下滑趨勢，且央行實施選擇性信用管制措施後，受到限制的不動產貸款項目，像是俗稱「豪宅貸款」的高價住宅貸款成數也持續溜滑梯，顯示央行五波打炒房措施並非完全沒效果。

央行自2020年12月以來，已五度調整房市管制措施，最近一次加碼是在2023年6月。當時央行宣布，「特定地區」個人的第二戶購屋貸款，最高成數上限為七成，而受規範的「特定地區」包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都，再加上新竹縣及新竹市。

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