快訊

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

海巡宜蘭艦併排應對陸「益陽號」護衛艦 目視可見「貼緊緊」最新畫面釋出

AI 太強了！4月製造業生產年增14.9% 「這產業」彈跳37%、創十年新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
受惠於AI需求強勁，電腦電子光學製品業生產較去年同期大彈跳37.14%，增速創近十年來新高；積體電路業生產也大彈跳30.44%，增幅創近三年最高。圖／路透
受惠於AI需求強勁，電腦電子光學製品業生產較去年同期大彈跳37.14%，增速創近十年來新高；積體電路業生產也大彈跳30.44%，增幅創近三年最高。圖／路透

經濟部統計處23日發布4月製造業生產指數為87.3，年增14.9%，為連續第2個月正成長。受惠於AI需求強勁，電腦電子光學製品業生產較去年同期大彈跳37.14%，增速創近十年來新高；積體電路業生產也大彈跳30.44%，增幅創近三年最高。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，將帶動我國半導體高階製程及伺服器等相關供應鏈增產，有助於我國製造業生產動能逐步回升。他直言，AI需求強勁「起大風」。

AI 人工智慧 經濟部

延伸閱讀

AI及高速運算需求推升 4月工業生產指數連2紅

泰偉股價多次達公布交易資訊標準 公布4月每股虧損0.33元

經部通過奇鼎科技6億擴建新竹二期廠房 永覲工業3.5億高雄廠建置產線

壽險業務員登錄人數4月變少 保險公司、保代通路同步下滑

相關新聞

王必勝轉戰開發金確定了 將出任這職務助陣生醫投資

據指出，開發金控（2883）將延攬甫卸任的衛福部前政務次長王必勝，出任旗下開發資本轉投資子公司副董事長，主要鎖定開發金在...

AI及高速運算需求推升 4月工業生產指數連2紅

受惠人工智慧（AI）、高速運算與雲端資料服務等需求成長，經濟部今天公布4月工業生產指數87.7，年增14.61%。4月製...

大魯閣參加美國最大購物中心展 年底將開出美國首店

大魯閣去年6月成立大魯閣美國子公司，積極拓展美國運動休閒市場，初期將採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型...

台版生成式AI亮相 將開發相關加值應用加速導入業界

行政院長卓榮泰23日於行政院會聽取國家科學及技術委員會「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告後表示，為維持台灣於全球產...

台新銀舉辦「中小企業創新論壇」 加速數位轉型發展

面對全球氣候變遷的挑戰，淨零、減碳已成為刻不容緩的議題，國際2050淨零碳排目標，攸關產業競爭力也關係到企業之永續發展。...

遭批「鏡電視上架案」敷衍 NCC：依法提供沒有藐視國會

立法院交通委員會日前成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，但檢視國家通訊傳播委員會（NCC）提供的五份資料，直指資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。