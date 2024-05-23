AI 太強了！4月製造業生產年增14.9% 「這產業」彈跳37%、創十年新高
經濟部統計處23日發布4月製造業生產指數為87.3，年增14.9%，為連續第2個月正成長。受惠於AI需求強勁，電腦電子光學製品業生產較去年同期大彈跳37.14%，增速創近十年來新高；積體電路業生產也大彈跳30.44%，增幅創近三年最高。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴增，將帶動我國半導體高階製程及伺服器等相關供應鏈增產，有助於我國製造業生產動能逐步回升。他直言，AI需求強勁「起大風」。
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