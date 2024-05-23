大魯閣參加美國最大購物中心展 年底將開出美國首店

大魯閣去年6月成立大魯閣美國子公司，積極拓展美國運動休閒市場，初期將採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快2024年底可開出首家店。

大魯閣表示，為了擴大並加速與美國各大開發商及商場的接觸與合作，本月19日至21日參加美國最大的購物中心展覽ICSC Las Vegas，並從台灣空運了結合最新AI技術的計分棒球打擊球道，於會場展示並開放打擊體驗，在較為靜態的會展上格外吸睛。

大魯閣表示，ICSC Las Vegas是由美國購物中心協會一年一度在拉斯維加斯所舉辦的展覽會，今年吸引了超過850家廠商參展，包括全美前十大不動產開發商。

大魯閣指出，其中不乏美國各城市經濟發展單位、土地開發商、不動產仲介業者及商場經營者，都對大魯閣即將引進美國的娛樂型棒壘球打擊場感到高度興趣，各方單位皆主動提出合作邀約，希望大魯閣入駐其城市或商圈，對大魯閣美國市場拓展具有關鍵的助益。

大魯閣也說，美國商場常見的運動娛樂型場所有健身房、保齡球館、電玩遊戲空間、運動酒吧、彈跳床等，但並沒有以棒壘球主題的娛樂休閒空間。大魯閣規劃的娛樂型棒壘球打擊場，也為商場娛樂休閒體驗項目，提供新的差異化選擇。看好美國運動休閒市場業務發展，大魯閣董事會於4月15日決議辦理私募2000萬股，將全數作為增加對大魯閣美國子公司的投資。

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