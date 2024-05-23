台版生成式AI亮相 將開發相關加值應用加速導入業界

行政院長卓榮泰23日於行政院會聽取國家科學及技術委員會「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告後表示，為維持台灣於全球產業供應鏈的關鍵戰略地位，國科會於2023年4月啟動台版生成式AI（人工智慧）對話引擎TAIDE研發，以台灣文化為基底，融入台灣特有元素，打造台灣專屬的大型語言模式。請國科會持續精進，積極開發相關加值應用，加速導入業界，讓民間企業提高生產力，並導入政府部門及各公共服務領域，以利提供更多便民服務，增進行政效率。

卓榮泰表示，台灣半導體實力領先世界，是全球民主供應鏈不可或缺的夥伴，未來為維持關鍵戰略地位，必須掌握當前人工智慧發展趨勢，擴大AI基礎建設、人才培育的投資，讓台灣成為AI科技及應用的領頭羊。其中，打造台灣專屬的大型語言模式，契合賴清德總統所提「人工智慧島」願景，是至為關鍵的一步。

卓榮泰指出，國科會於2023年4月排除萬難，迅速啟動台版生成式AI對話引擎TAIDE研發，以台灣文化為基底，融入台灣特有的語言、價值觀、習俗等元素，打造可信任的基礎模式，值得肯定。

卓榮泰再次強調，台灣在世界產業供應鏈擁有舉足輕重的地位，政府會健全投資環境、生產環境，並持續穩定能源供應。他並表示，政府對人民及產業有責任，對於台灣經濟，尤其是高科技發展亦有重大責任，新團隊會努力實踐承諾並承擔責任。

最後，卓榮泰請國科會在AI技術及應用方面持續精進，並偕同相關部會協助相關加值應用，加速導入業界，讓民間企業提高生產力，並且導入政府部門及各公共服務領域，以利政府提供更多便民服務，增進行政效率。

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