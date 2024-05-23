快訊

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

海巡宜蘭艦併排應對陸「益陽號」護衛艦 目視可見「貼緊緊」最新畫面釋出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台版生成式AI亮相 將開發相關加值應用加速導入業界

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰23日於行政院會聽取國家科學及技術委員會「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告後表示，為維持台灣於全球產業供應鏈的關鍵戰略地位，國科會於2023年4月啟動台版生成式AI（人工智慧）對話引擎TAIDE研發。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰23日於行政院會聽取國家科學及技術委員會「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告後表示，為維持台灣於全球產業供應鏈的關鍵戰略地位，國科會於2023年4月啟動台版生成式AI（人工智慧）對話引擎TAIDE研發。記者林澔一／攝影

行政院長卓榮泰23日於行政院會聽取國家科學及技術委員會「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告後表示，為維持台灣於全球產業供應鏈的關鍵戰略地位，國科會於2023年4月啟動台版生成式AI（人工智慧）對話引擎TAIDE研發，以台灣文化為基底，融入台灣特有元素，打造台灣專屬的大型語言模式。請國科會持續精進，積極開發相關加值應用，加速導入業界，讓民間企業提高生產力，並導入政府部門及各公共服務領域，以利提供更多便民服務，增進行政效率。

卓榮泰表示，台灣半導體實力領先世界，是全球民主供應鏈不可或缺的夥伴，未來為維持關鍵戰略地位，必須掌握當前人工智慧發展趨勢，擴大AI基礎建設、人才培育的投資，讓台灣成為AI科技及應用的領頭羊。其中，打造台灣專屬的大型語言模式，契合賴清德總統所提「人工智慧島」願景，是至為關鍵的一步。

卓榮泰指出，國科會於2023年4月排除萬難，迅速啟動台版生成式AI對話引擎TAIDE研發，以台灣文化為基底，融入台灣特有的語言、價值觀、習俗等元素，打造可信任的基礎模式，值得肯定。

卓榮泰再次強調，台灣在世界產業供應鏈擁有舉足輕重的地位，政府會健全投資環境、生產環境，並持續穩定能源供應。他並表示，政府對人民及產業有責任，對於台灣經濟，尤其是高科技發展亦有重大責任，新團隊會努力實踐承諾並承擔責任。

最後，卓榮泰請國科會在AI技術及應用方面持續精進，並偕同相關部會協助相關加值應用，加速導入業界，讓民間企業提高生產力，並且導入政府部門及各公共服務領域，以利政府提供更多便民服務，增進行政效率。

AI 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰首次主持行政院會 羅森伯格、孫曉雅現身

回侯友宜、蔣萬安憂心 卓榮泰：電價要用審議不是表決

蔣萬安、侯友宜親自出席卓榮泰內閣首次行政院會

卓榮泰首度主持行政院會 孫曉雅、羅森柏格現身拜訪

相關新聞

王必勝轉戰開發金確定了 將出任這職務助陣生醫投資

據指出，開發金控（2883）將延攬甫卸任的衛福部前政務次長王必勝，出任旗下開發資本轉投資子公司副董事長，主要鎖定開發金在...

AI 太強了！4月製造業生產年增14.9% 「這產業」彈跳37%、創十年新高

經濟部統計處23日發布4月製造業生產指數為87.3，年增14.9%，為連續第2個月正成長。受惠於AI需求強勁，電腦電子光...

AI及高速運算需求推升 4月工業生產指數連2紅

受惠人工智慧（AI）、高速運算與雲端資料服務等需求成長，經濟部今天公布4月工業生產指數87.7，年增14.61%。4月製...

大魯閣參加美國最大購物中心展 年底將開出美國首店

大魯閣去年6月成立大魯閣美國子公司，積極拓展美國運動休閒市場，初期將採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型...

台版生成式AI亮相 將開發相關加值應用加速導入業界

行政院長卓榮泰23日於行政院會聽取國家科學及技術委員會「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告後表示，為維持台灣於全球產...

台新銀舉辦「中小企業創新論壇」 加速數位轉型發展

面對全球氣候變遷的挑戰，淨零、減碳已成為刻不容緩的議題，國際2050淨零碳排目標，攸關產業競爭力也關係到企業之永續發展。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。