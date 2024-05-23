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台新銀舉辦「中小企業創新論壇」 加速數位轉型發展

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行以實際行動力挺中小企業，推動淨零減碳、加速數位轉型發展。倍力資訊副總經理羅慶祖（左一）、台北市中小企業協會理事長程鈺婷（左二）、榮譽理事長林倬生（左三）、台灣經濟研究院副院長林欣吾（左四）、台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真（中）、BSI東北亞區總經理蒲樹盛（右一）、倍力資訊董事長許金隆（右二）、台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇（右三）、全國中小企業總會副理事長陳萬來（右四）。台新銀行／提供
台新銀行以實際行動力挺中小企業，推動淨零減碳、加速數位轉型發展。倍力資訊副總經理羅慶祖（左一）、台北市中小企業協會理事長程鈺婷（左二）、榮譽理事長林倬生（左三）、台灣經濟研究院副院長林欣吾（左四）、台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真（中）、BSI東北亞區總經理蒲樹盛（右一）、倍力資訊董事長許金隆（右二）、台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇（右三）、全國中小企業總會副理事長陳萬來（右四）。台新銀行／提供

面對全球氣候變遷的挑戰，淨零、減碳已成為刻不容緩的議題，國際2050淨零碳排目標，攸關產業競爭力也關係到企業之永續發展。台新銀行22日與中華民國全國中小企業總會共同舉辦中小企業創新論壇，以「淨零變革 台灣中小企業的關鍵行動」為題，邀請多位產、學界專家共同與談，包括：台灣經濟研究院副院長林欣吾、英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛、振躍精密滑軌（6705）董事長陳萬來、以及倍力資訊副總經理羅慶祖一同探討中小企業如何在碳的大時代下，掌握外部資源吸取經驗；從危機中翻轉成機遇；掌握適切的關鍵行動。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀行已連續12年獲得經濟部頒發信保「金質獎」，績效備受中小企業及經濟部肯定。近年來台新以創新且成效卓著的綠色金融服務平台，並獲得國內外各項獎項。台新銀行將持續以實際行動力挺中小企業，推動淨零減碳、加速數位轉型發展，秉持「認真讓美好永續」的精神，致力成為中小企業的智慧好夥伴。

台灣經濟研究院副院長林欣吾以台經院為例，為中小企業推出「永續學院」網站，提供中小企業永續經營的知識與具體評估，協助中小企業評估淨零風險的影響發生機率與程度。針對中小企業淨零變革之關鍵行動建議，英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛指出，企業應以經濟、環境與社會績效來落實永續發展。在產業領袖分享議題中，亞洲綠色滑軌先驅振躍精密陳萬來董事長以自身經驗指出，ESG已是衡量企業能力的新指標，節能更是台灣企業出口產品的必要競爭力，企業應當將危機化為轉機，與供應鏈攜手邁向永續。碳管理工具專家-倍力資訊則表示，隨著全球努力達到2050的淨零排放目標，減少溫室氣體的排放變得日益重要，企業將面臨盤查的流程與困難點，使用碳管理工具已成趨勢，建議提早規劃，以實踐永續發展。

藉由舉辦「中小企業創新論壇」，台新銀行期盼推動中小企業跨出淨零碳排的國際化腳步，培養數位創新思維，並全面提升全球競爭實力。台新銀行未來將持續深耕減碳計畫，落實環境保護行動，與企業共同力行減碳及轉型，達成社會與企業永續的願景。

台新 減碳

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