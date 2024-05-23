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遭批「鏡電視上架案」敷衍 NCC：依法提供沒有藐視國會

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
立法院交通委員會日前成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，但檢視國家通訊傳播委員會（NCC）提供的五份資料，直指資料內容敷衍，調閱小組22日將調閱期限延至7月16日。示意圖／本報系資料照片
立法院交通委員會日前成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，但檢視國家通訊傳播委員會（NCC）提供的五份資料，直指資料內容敷衍，調閱小組22日將調閱期限延至7月16日。示意圖／本報系資料照片

立法院交通委員會日前成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，但檢視國家通訊傳播委員會（NCC）提供的五份資料，直指資料內容敷衍，調閱小組22日將調閱期限延至7月16日。NCC表示，報載部分委員昨日查閱完該會提供資料後表示資料不足，有「擺爛藐視國會」之嫌，NCC回應，該會尊重立法委員行使職權，無意拒絕提供問政所需相關資料，不會有藐視國會之情事，已依法提供相關業務資料。

NCC說明，應立法院問政所需，依法提供審查鏡電視新聞台相關文件，含括鏡電視申設案、負責人變更、資本額變更案、上架有線電視申請案等議案委員會會議紀錄、文書，以及委員會所做的行政處分書等，部分未盡事項，則因涉司法調查，基於偵查不公開原則未送入立法院。

NCC 有線電視 立法院

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