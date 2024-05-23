遭批「鏡電視上架案」敷衍 NCC：依法提供沒有藐視國會
立法院交通委員會日前成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，但檢視國家通訊傳播委員會（NCC）提供的五份資料，直指資料內容敷衍，調閱小組22日將調閱期限延至7月16日。NCC表示，報載部分委員昨日查閱完該會提供資料後表示資料不足，有「擺爛藐視國會」之嫌，NCC回應，該會尊重立法委員行使職權，無意拒絕提供問政所需相關資料，不會有藐視國會之情事，已依法提供相關業務資料。
NCC說明，應立法院問政所需，依法提供審查鏡電視新聞台相關文件，含括鏡電視申設案、負責人變更、資本額變更案、上架有線電視申請案等議案委員會會議紀錄、文書，以及委員會所做的行政處分書等，部分未盡事項，則因涉司法調查，基於偵查不公開原則未送入立法院。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
▪ 台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近9成
▪ 外籍買家大手筆！砸逾8億、每坪266萬打包2戶信義聯勤豪宅
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言