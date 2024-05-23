經部通過奇鼎科技6億擴建新竹二期廠房 永覲工業3.5億高雄廠建置產線

經濟部投資台灣事務所23日通過三家中小企業擴大投資台灣計畫，包括奇鼎科技投資6億元，於新竹鳳山工業區廠區旁擴建二期廠房；永覲工業投資3.5億元於高雄廠建置產線；以及永翊食品投資8,000萬設置自動化產線。

經濟部表示，奇鼎科技為從事專業潔淨空調、微汙染去除監測及節能工程的客製化精密設備製造商，擁有獨步全球的溫控技術與氣態分子汙染物去除技術，能為客戶提供最佳的製程環境。奇鼎科技專注於發展半導體及光電產業之黃光製程環境監控與循環經濟應用，顧客包含世界前十大半導體製造廠與封裝測試廠。現因訂單需求不斷上升，規劃於新竹鳳山工業區廠區旁擴建二期廠房，安裝智慧化聯網設備，及時收集生產資訊以提高管理效率，預望在2030年前達成100%使用再生能源的目標。該案投資金額約6億元，可新增90名本國就業機會。

經濟部投資台灣事務所表示，永翊食品規劃招聘43名本國員工，投入超過8千萬於南投南崗工業區廠區，設置自動化智能生產線，採用低碳節能設備並進行數位化管理。

循環經濟當道，經濟部表示，為了解決煉鋼廠冶煉製程剩餘的副產物高爐石，永覲工業投入研發高爐石資源的循環利用，成為亞洲第一家水淬爐石專業研磨廠，生產低碳高值化爐石粉與高爐水泥，可部分取代水泥使用及用於地質改良，提高工程品質並減少開採天然礦產。永覲工業計畫3.5億於高雄廠建置產線，採用低碳排智能設備，建構全設備聯網、及時監控系統與行動控制台，並將製程熱能回收使用。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,487家企業超過2.2兆元投資，預估創造15.1萬個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過987家企業投資約4,642億元，帶來3萬6,314個就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。

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