王必勝轉戰開發金確定了 將出任這職務助陣生醫投資

據指出，開發金控（2883）將延攬甫卸任的衛福部前政務次長王必勝，出任旗下開發資本轉投資子公司副董事長，主要鎖定開發金在生醫基金領域的私募與創投，開發金希望借重王必勝在國內生醫產業的經驗與人脈，擴大生醫領域投資與效益。據了解，相關人事案即將定案，開發金將在稍晚針對王必勝人事案做出正式回應。

開發金並強調，請王必勝加入絕非所謂「門神」，王必勝歷任醫界相關公、協會要職，在任衛福部在防疫與各項工作貢獻，資歷、人脈與經驗可以有效幫助開發金的資本投資與私募管理，因此將請王必勝出任相關公司副董，對公司、股東、私募投資夥伴與投資標的事業發展，均有正面幫助。

針對王必勝轉投效開發金旗下開發資本一事，開發金發言體系稍早表示不對市場傳聞評論。不過，王必勝相關人事即將定案，因此開發金擬稍晚做正式回應。

由於開發資本在創投、私募基金投資上，生技醫療是很重要的一塊，因此開發金延攬王必勝。開發資本現任大健康事業群總負責人何俊輝，過去曾任行政院國發基金副執行秘書，也具公職背景。

商品推薦