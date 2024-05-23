國發會：我國景氣持續回溫 燈號有望至少綠燈

國發會23日指出，目前看來我國出口表現逐步回暖，整體經濟表現看來有望朝向樂觀看待，高仙桂表示，預估我國未來景氣呈現穩定回溫。

先前主計總處預估我國今年經濟成長率可達3.57％以上，如此看來我國未來景氣似乎相當良好，而近期國發會也將公布最新景氣燈號。

對此，高仙桂坦言，目前從各方面的指標看起來，維持綠燈沒有問題，至於是否要衝到黃紅燈或紅燈就要未來復甦的趨勢怎麼走，因為其實我們預估今年不管是出口還是境外投資都足以讓我國經濟逐步復甦。對於內需部分，只要持護維持它的活力就可以。

國發會表示，截至目前為止我國CPI尚屬穩定，主要機構預測今年CPI約在2%上下。高仙桂說明，目前看來電價調漲對於CPI影響尚不明顯，不過行政院穩定物價小組會持續掌握，並在近期召開會議討論。

另外，也會從源頭穩定食物價格，延長減徵重要關鍵原物料稅負至今年6月底。至於是否延長，高仙桂說，近期穩定物價小組會開會討論研議，時間一定會在六月底前召開，實際的召開時間還在簽院中，等確定後就會公布。

此外，國發會也提到，為穩定物價也會啟動油價雙平穩機制、穩定天然氣、瓦斯等國內能源價格。另外也會組成跨部會物價聯合稽查小組，嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬。

至於近期外界關心的綠色通膨問題，是否也會納入物價小組會議討論，高仙桂說，基本上碳費的徵收一定會全盤考量，包含產業競爭力、對物價的相關衝擊，所以一定會努力讓碳費對物價的影響及衝擊降到最低。

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