快訊

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

台灣這支紅綠燈讓人「一秒到日本」 網友開噴：對這類人超危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二大外送平台調降外送員報酬沒有聯合行為？立委要求公平會重啟調查

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
去年9月間，Uber Eats與foodpanda都傳出調降外送員薪資報酬，但公平會調查之後，認為兩家平台是個別調整價格，並非合意行為。 圖／本報資料照片【作者：葉冠妤，日期：2024-05-20，數位典藏序號：20240510161015154】【作者：葉冠妤，日期：2024-05-23，數位典藏序號：20240510161015154】
去年9月間，Uber Eats與foodpanda都傳出調降外送員薪資報酬，但公平會調查之後，認為兩家平台是個別調整價格，並非合意行為。 圖／本報資料照片【作者：葉冠妤，日期：2024-05-20，數位典藏序號：20240510161015154】【作者：葉冠妤，日期：2024-05-23，數位典藏序號：20240510161015154】

Uber Eats母公司將併購foodpanda，引發各方疑慮，去年9月家平台同時調降外送員薪資報酬時，公平會曾立案調查，公平會主委李鎂今天表示，調查後認為兩家平台是個別調整價格，並非合意行為，但民眾黨立委黃珊珊強烈不滿，表示從這次合併案可以看出雙方早有合意行為，要求公平會提供調查報告，必要時重啟調查。

去年9月間，Uber Eats與foodpanda都傳出調降外送員薪資報酬，外送員向時代力量前立委邱顯智陳情，邱顯智在立院經濟委員會公開要求公平會介入調查。邱顯智指出，Uber Eats已多次片面降低報酬，沒有完整說明清楚報酬計算方式，foodpanda也有類似情形，認為二外送平台涉嫌違反公平交易法第25條「欺罔或顯失公平之行為」，當時公平會主委李鎂承諾會立案調查。

立院經濟委員會今日邀公平會就Uber Eats母公司將併購foodpanda案進行專案報告，黃珊珊詢問公平會此案調查結果，李鎂表示，調查後認為雙方是個別調降，不是合意，引發黃珊珊強烈不滿，質疑「兩家平台當時同時間調降報酬，現在變成合併案，當時行為會是個別嗎?」根本是聯合砍全台報酬的統一黑箱行為，「當時已形同聯合行為，未來合併後就不必再聯合，直接砍價就可以」。

黃珊珊詢問，公平會調查過程是否曾邀請外送員工會表達意見，公平會表示只有找兩大平台業者，黃珊珊更加不滿，認為公平會調查不找工會，只找業者有什麼用？她說，如此會讓人懷疑未來公平會對合併案的態度，能否保障外送員權益？

她認為，公平會沒有聽當事方即外送員意見，只找業者調查，如何讓人相信調查結果？要求公平會提供調查報告，如果有問題，必須重啟調查。

Uber 公平會 邱顯智

延伸閱讀

林右昌反擊黃珊珊！自豪執政8年翻轉基隆 前議長宋瑋莉：僅市區改變

林右昌槓上黃珊珊 謝國樑發聲：民進黨只會肯定自己否定別人

黃珊珊砲打林右昌諷基捷 張之豪：打斷你腿還笑你瘸

【即時短評】謝國樑陷罷免案 柯文哲「藍白合」助拳力抗？

相關新聞

勞保年改勞長稱「撥補就是改革」 藍委：軍公教年改何必砍？

勞動部長何佩珊立院委員會備詢今初登場。對於備受外界關注的勞保年改議題，她定調「撥補就是改革」，更稱蔡政府時代的年改草案「...

Uber Eats併購foodpanda 公平會將從三方面認定市占率

Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，社會高度關注，對於如何認定結合案市占率，公平會主委李鎂今天在立院...

二大外送平台調降外送員報酬沒有聯合行為？立委要求公平會重啟調查

Uber Eats母公司將併購foodpanda，引發各方疑慮，去年9月家平台同時調降外送員薪資報酬時，公平會曾立案調查...

國發會副主委：出口表現逐步回暖 今年經濟成長率達3.5％機會大增

國發會23日院會就當前經濟情勢與對策提出報告。國發會副主委高仙桂表示，目前看來我國出口表現逐步回暖，內需穩健同時的帶動下...

Uber Eats併foodpanda 消保處點出三大擔憂

外送平台Uber Eats母公司將併購foodpanda台灣外送事業，引爆市場高度關切，行政院消保處今天在立院經濟委員會...

外送平台合併成「一家烤肉萬家哭」？公平會：若禁止結合就不附加條款

Uber Eats母公司將以新台幣308億元併購foodpanda台灣外送事業，此案能否過關，還要公平會點頭。公平會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。