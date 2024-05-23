二大外送平台調降外送員報酬沒有聯合行為？立委要求公平會重啟調查

Uber Eats母公司將併購foodpanda，引發各方疑慮，去年9月家平台同時調降外送員薪資報酬時，公平會曾立案調查，公平會主委李鎂今天表示，調查後認為兩家平台是個別調整價格，並非合意行為，但民眾黨立委黃珊珊強烈不滿，表示從這次合併案可以看出雙方早有合意行為，要求公平會提供調查報告，必要時重啟調查。

去年9月間，Uber Eats與foodpanda都傳出調降外送員薪資報酬，外送員向時代力量前立委邱顯智陳情，邱顯智在立院經濟委員會公開要求公平會介入調查。邱顯智指出，Uber Eats已多次片面降低報酬，沒有完整說明清楚報酬計算方式，foodpanda也有類似情形，認為二外送平台涉嫌違反公平交易法第25條「欺罔或顯失公平之行為」，當時公平會主委李鎂承諾會立案調查。

立院經濟委員會今日邀公平會就Uber Eats母公司將併購foodpanda案進行專案報告，黃珊珊詢問公平會此案調查結果，李鎂表示，調查後認為雙方是個別調降，不是合意，引發黃珊珊強烈不滿，質疑「兩家平台當時同時間調降報酬，現在變成合併案，當時行為會是個別嗎?」根本是聯合砍全台報酬的統一黑箱行為，「當時已形同聯合行為，未來合併後就不必再聯合，直接砍價就可以」。

黃珊珊詢問，公平會調查過程是否曾邀請外送員工會表達意見，公平會表示只有找兩大平台業者，黃珊珊更加不滿，認為公平會調查不找工會，只找業者有什麼用？她說，如此會讓人懷疑未來公平會對合併案的態度，能否保障外送員權益？

她認為，公平會沒有聽當事方即外送員意見，只找業者調查，如何讓人相信調查結果？要求公平會提供調查報告，如果有問題，必須重啟調查。

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