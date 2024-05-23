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Uber Eats併foodpanda 消保處點出三大擔憂

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
二大外送平台合併，行政院消保處指出，對消費者可能產生三大影響，分別是消費者選擇權被削弱、會員既有權益是否存續、合作店家成本提高恐轉嫁消費者。 圖/本報系資料照片 【作者：余承翰，日期：2024-05-14，數位典藏序號：20240514133138527】
二大外送平台合併，行政院消保處指出，對消費者可能產生三大影響，分別是消費者選擇權被削弱、會員既有權益是否存續、合作店家成本提高恐轉嫁消費者。 圖/本報系資料照片 【作者：余承翰，日期：2024-05-14，數位典藏序號：20240514133138527】

外送平台Uber Eats母公司將併購foodpanda台灣外送事業，引爆市場高度關切，行政院消保處今天在立院經濟委員會直指對消費者可能產生三大影響，分別是消費者選擇權被削弱、會員既有權益是否存續、合作店家成本提高恐轉嫁消費者。消保處官員答覆立委詢問，直接回答「這些都是我們的擔憂」。

立法院經濟委員會今天排定公平會針對「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」專案報告，勞動部、消保處等單位也列席備詢。

消保處引用財團法人資訊工業策進會於2月所發布之「2023 年外送服務使用調查報告」顯示，2023年有71％網友使用外送平台，其中有73.6％使用 foodpanda，57.6％使用 Uber Eats；未來如併購成功，預期業者市占率極高，且一般餐飲業者雖然也可提供外送服務，但外送平台可提供之餐飲及商品，因其具有多樣性及便利性之特質，恐非一般餐飲業者可予替代，合併後，業者市場掌控能力極高。

消保處書面報告指出，併購案若通過，將會出現三大影響。

其一，消費者選擇權被削弱，原因是合併後，業者對於市場價格定價具有主導權，在定價權被業者掌控之情形下，消費者選擇權下降，可能被迫接受不利條件，例如外送服務費調漲、服務品質下降等問題，恐衍生更多消費爭議。

其次，會員既有權益是否存續，Uber Eats 的 Uber One 會員優惠權益與 foodpanda 的 pandapro 會員優惠權益有所不同，例如「訂閱制費用」，pandapro 會員年度訂閱費提供75折優惠，Uber One會員提供83折優惠，每年1200元；「免外送服務費門檻」，pandapro會員外送訂單需滿179元，Uber One會員美食外送訂單需達199元或生鮮雜貨訂單需滿299元，可免外送服務費等，未來兩家合併後，缺乏競爭，原先兩家會員所享之權益可否存續，對消費者權益影響重大。

最後，合作店家成本提高恐將轉嫁消費者，消保處指出，平台合併後，業者對於合作店家所收取之上架費、交易抽成、平台使用費等費用如上漲，如此一來，店家支出成本提高，亦可能會將商品價格轉嫁至消費者。

Uber 消費 餐飲業

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