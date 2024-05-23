外送平台合併成「一家烤肉萬家哭」？公平會：若禁止結合就不附加條款

Uber Eats母公司將以新台幣308億元併購foodpanda台灣外送事業，此案能否過關，還要公平會點頭。公平會主委李鎂今日在立法院雖一再強調要等業者資料備齊後，才能由委員會審慎處理，但也多次表明，「同意核准才會有附加負擔條款，如果禁止結合，就沒有附加條款問題」，顯示此案能否過關存在變數。

立法院經濟委員會今天邀公平會報告「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」，並備質詢。

朝野立委一致表達對結合案過關後，出現「市場超級大怪獸」、「一家烤肉萬家哭」，由於市場過度集中，導致店家抽成一直上升、外送員薪資一直被砍，消費者外送費節節上升。立委包括張啟楷、李坤城、洪孟楷、蔡易餘、黃捷都直指，若根據此四大原則，幾乎可以判定結合過後將達到獨占、寡占，決定議價能力等標準。

多位朝野立委指出，根據公平會揭示處理四原則，兩家結合後幾乎已構成獨占市場，也具有絕對訂價能力，既然李鎂都同意「已到獨占」，對於此案還有可能通過嗎？

對於如何認定二家平台市占率，李鎂表示，將從營業額、信用卡簽單、訂單數等三面向認定，她並暗示「市場集中度，也就是市占率是此案審議重點」；她說，第一大與第二大結合，會改變未來市場結構，市場力量很大，民國109年曾認定兩家平台市占率八成，現在時空背景可能不同，必須重新評估界定，「一般五成以上就是獨占」。

她說，過去公平會曾禁止10件大型結合案，包括統一與維力、錢櫃與好樂迪、燁聯鋼鐵與唐榮均是前例。

公平會在給立院報告中指出，已在14日接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，待申報事業提出完整申報資料後，就受理申報並開始進行審查，該案在業者備齊資料後起算30個工作天內完成審查，必要時，得將該審查期間再延長60個工作天。

針對李鎂報告時，提到未來公平會將從「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向審查，就其結合「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」做出准駁決定。

民眾黨立委張啟楷指出，資策會調查顯示二家業者加起來就占八成，併市場集中度就達到獨占了？李鎂回答「是」。民進黨立委蔡易餘詢問，何謂「獨占」？李鎂表示，一般50%就獨占，主要是沒有競爭狀態；蔡易餘表示，如果這樣，兩家外送平台合併後是獨占還是寡占？李鎂回答「可到獨占」，蔡再問，如此意味未來所有交易都由新的併購方訂定？李鎂回答「不排除有此可能」。

國民黨立委洪孟楷及李坤城都表示，目前就可斷定結合案通通構成四個標準，包括結合後就是賣方市場，聯合行為風險提高，而且併購方議價空間一定遠遠大於個別店家、外送員及消費者，不符合比例原則，結論就是整體經濟利益被縮小，小於限制競爭利益，「這樣此案還有可能通過嗎」？李鎂仍不鬆口，強調針對所有立委關切三方權益，都是未來審查要點，但最後決定仍要針對業者提供資料審慎評估。

張啟楷指出，二家外送平台之前已經降低外送員薪資，原本一個單的單價以前是60-70元，現在只剩下40元，「很多外送員已經集結討論對策，很多人認為合併後可能就要轉行了」；此外，平台對店家抽成更高達30%-40%，合併後抽成不是更高，羊毛出在羊身上，對消費者衝擊一定更大。

不過，面對多位立委要求，未來公平會若同意結合，一定要針對抽成上限、外送員權益等部分訂定附加條款，李鎂多次表明，如果同意結合，就會有附加條款，但如果禁止，就不會有附加條款。她說，若結合後變獨占市場，會評估對交易相對人，即店家、外送員及消費者議價能力市場秩序影響，審查時一定會審慎處理， Uber Eats日前宣布以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，預計於2025上半年完成交易。

圖/本報資料照片【作者：余承翰，日期：2024-05-20，數位典藏序號：20240514133138417】

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