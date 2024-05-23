傳王必勝投效開發金旗下開發資本 開發金這樣說

市場傳出甫卸任的衛福部前政務次長王必勝，將投效開發金控（2883）旗下開發資本，對此開發金方面表示，相關訊息無所悉，市場傳聞不予評論。

由於開發資本在創投、私募基金投資上，生技醫療是很重要的一塊，因此傳出王必勝為開發金延攬，可望投效開發資本。開發資本現任大健康事業群總負責人何俊輝，過去曾任行政院國發基金副執行秘書，也具公職背景。

開發金新任發言人、財務長黃碧玲迄未回應相關訊息，發言體系相關人員則是表示，沒有相關訊息，傳聞無法評論。

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