傳王必勝投效開發金旗下開發資本 開發金這樣說
市場傳出甫卸任的衛福部前政務次長王必勝，將投效開發金控（2883）旗下開發資本，對此開發金方面表示，相關訊息無所悉，市場傳聞不予評論。
由於開發資本在創投、私募基金投資上，生技醫療是很重要的一塊，因此傳出王必勝為開發金延攬，可望投效開發資本。開發資本現任大健康事業群總負責人何俊輝，過去曾任行政院國發基金副執行秘書，也具公職背景。
開發金新任發言人、財務長黃碧玲迄未回應相關訊息，發言體系相關人員則是表示，沒有相關訊息，傳聞無法評論。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
▪ 台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近9成
▪ 外籍買家大手筆！砸逾8億、每坪266萬打包2戶信義聯勤豪宅
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言