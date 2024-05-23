談《AI基本法》立法進展 吳誠文：盼10月底前提出

AI（人工智慧）正夯，23日多名立委關切「AI基本法」的立法進展。國科會主委吳誠文表示，先前規劃是希望年底推出AI基本法草案報行政院，但「會努力提前，盼10月底能送到行政院」。

立法院教育及文化委員會今邀請國科會主委吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。多位立委質詢聚焦AI基本法進度，吳誠文做了以上表示。

吳誠文指出，目前正在廣泛諮詢各界意見，先前規劃是希望年底推出AI基本法草案到行政院，但我個人希望加速，盼10月底之前能推出。

國民黨籍立委柯志恩表示，不僅行政院長卓榮泰正式上任期許「行動創新AI內閣」，賴總統更將半導體、AI列為五大信賴產業，但近期國科會半導體、晶片研發績效可說愈來愈差，申請人數逐年下降，案件數均在減少。

柯志恩還提到，不只計畫人數減少，我國對於基礎研究投入經費亦不足，只贏過中國大陸，遠不如其他各國，經費占比甚至不如十年前動輒達到9.8%的經費占比。

國科會主委吳誠文答詢表示，過去科研經費和其他先進國家比確實不多，但在前主委吳政忠的支持下已經擴充科技預算，未來也會持續增加。人數持續減少確實是問題，整體計畫件數雖下降，但個人可分得經費則有提升。

除國內育才外，國科會也積極吸納海外人才。吳誠文指出，台灣首座IC設計海外訓練基地將落腳捷克布拉格，預計9月正式營運廣納歐洲人才，初步評估第一年將協助培育100名國際生。

國民黨籍立委萬美玲則指出，首座基地國科會花了兩億經費，有辦法確定該批100名學生能留台所用？第一個海外科技基地發展非常重要，要求國科會日後提出報告。

曾任少棒投手的國科會主委吳誠文今赴立法院，是其首度站上國會備詢台，會前受訪被問及個人心情，他坦言緊張，但將持續推動全國科技產業與研發進展，也說「先發投手」面對不認識的打擊手，「通常第一顆都是投好球！」，也一定是符合服務全民目標跟期待的這個原則。

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