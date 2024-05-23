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兩大外送平台併購送審 公平會歷年曾擋下10件結合案

中央社／ 台北23日電

Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業案，已送公平會審議。公平會主委李鎂今天表示，此案結合與否仍待審議，公平會將審慎評估，過去也有過結合未通過的經驗，累計共10件，統一與維力、錢櫃與好樂迪、燁聯鋼鐵與唐榮均是前例。

Uber Eats14日宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會指出，日前已接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，待申報事業提出完整申報資料後，就受理申報並開始進行審查。

李鎂今天赴立法院經委會進行報告，她表示，UberEats擬併購foodpanda台灣外送事業，明顯改變市場結構，公平會將就「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向審慎評估。

外界關注兩者合併後的市占率極高，可能有獨占、壟斷疑慮，李鎂表示，公平會將審慎評估，過去也有過禁止結合的案件，合計共10件，包含統一與維力、錢櫃與好樂迪，以及有線電視相關案件。

回顧公平會過去否決結合申請的原因，統一欲併維力闖關失敗，關鍵在於公平會界定「產品市場」時，認為以速食麵市場來看，結合後會具有絕對主導地位，可能造成全面性漲價，因而禁止結合。

至於KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪聯姻遭拒，公平會提出3項理由，包括雙方是彼此最大競爭者、上游業者也反對、消費者恐面臨漲價風險，認為雙方合併後的競爭疑慮仍然存在，不同意此案過關。

公平會官員補充，創會以來，共計10件結合案未通過，不過統一與維力、錢櫃與好樂迪數度闖關，每次都會視為獨立案件，有線電視則是較早期的案件。

併購 公平會 錢櫃

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