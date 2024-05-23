吳誠文：AI基本法兼顧人權與產業 盼10月底前提出

國科會主委吳誠文今天表示，希望加速在10月底前把台灣的AI基本法草案送到行政院，演進快速的AI技術是一把雙面刃，草案的制定除要保護使用者隱私與人權、安全，也不能忽略產業發展，兩者必須兼顧。

立法院教育及文化委員會邀請吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委郭昱晴、張雅琳，以及國民黨立委洪孟楷、萬美玲、葛如鈞等朝野立委，關切人工智慧（AI）相關議題，以及行政院版AI基本法草案進度。

吳誠文表示，國科會規劃今年推出AI基本法草案，希望年底之前一定要做到、送到行政院，也「希望能加速，在10月底之前」，但AI技術演進快速，目前正廣泛諮詢各界意見，包括學界、業界等民間人士。

至於台灣AI基本法會傾向採美國、日本較開放的作法，或歐盟較為保守謹慎的方向；吳誠文指出，AI工具像是一把菜刀，非常重要且有用，但也可能被拿來做壞事，所以要將其控制在好的使用範圍，基本法草案的制定，要保護使用者隱私與人權、安全，同時不能忽略產業發展，兩者必須兼顧。

針對國科會計畫花多少時間將台灣打造成「AI之島」；吳誠文說，AI在不同產業應用，會面臨不同難度，國科會將循序漸進推展，在未來4年內希望能聚焦一些傳統產業進行優化，包含IC設計領域與製造業、服務業的結合，國民健康照顧領域也會優先推動。

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