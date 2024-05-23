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Uber Eats併購foodpanda 公平會將從三方面認定市占率

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
Uber Eats併購Foodpanda，公平會是否同意結合案，將從商家、外送員及消費者影響審慎評估。 圖／本報資料照片
Uber Eats併購Foodpanda，公平會是否同意結合案，將從商家、外送員及消費者影響審慎評估。 圖／本報資料照片

Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，社會高度關注，對於如何認定結合案市占率，公平會主委李鎂今天在立院經濟委員會備詢時表示，市場集中度也就是市占率是此案審議重點，其中對外送平台市占率界定，將從營業額、信用卡簽單、訂單數等3面向界定，是否同意結合案，也會從商家、外送員及消費者影響審慎評估。

至於兩家平台目前市占率？李鎂表示，市占率表示一定超過五成以上，民國109年曾經處理兩大平台調降薪資時，當時市占率有七、八成以上，目前市占率會再重新界定評估。

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，最後還要經公平會等主管機關審核。立法院經濟委員會今天邀公平會報告「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」，並備質詢。

公平會在報告中指出，日前已接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，待申報事業提出完整申報資料後，就受理申報並開始進行審查。書面報告提到未來因此審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等四大面向。

立委邱議瑩質詢指出，此案應是非科技業交易案最受矚目案件，公平會如何進行審查？目前外界估計其市占率達八成，公平會如何認定市占率？

李鎂表示，此案是第1大與第2大外送平台結合案，將顯著改變市場結構，公平會一定會審慎把關。市占率有很多界定方式，例如業業額、信用簽單及訂單數，公平會會有界定原則。

對於立委關切對外送員、消費者權益影響，李鎂表示，包括市場集中程度、競爭者減少是否提高價格能力，以及是否提高聯合行為，另外，對交易相對人也就是商家消費者及外送員等，是否因結合導致議價談判過程受影響，都是未來審查重點。

併購 公平會 消費

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