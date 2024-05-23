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重啟核能？ 國科會主委吳誠文：我個人沒有反核神主牌

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
立法院教育及文化委員會23日邀請國科會主委吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。吳誠文表示，希望能源議題有多元探討，未來政府施政當然會以民意為依歸。圖／中央社
立法院教育及文化委員會23日邀請國科會主委吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。吳誠文表示，希望能源議題有多元探討，未來政府施政當然會以民意為依歸。圖／中央社

最近企業界頻頻喊話政府重新考慮核電，國科會主委吳誠文23日表示，「我個人沒有反核神主牌」，未來若發展出潔淨、安全核能，「在這個前提下我認同」，並強調政府施政會傾聽民意，政府會依循全民共識執行。

立法院教育及文化委員會今邀請國科會主委吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。立委質詢聚焦重啟核能、我國2030減碳目標落後世界主要國家等議題。

先前和碩董事長童子賢曾表示，若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排，目前也已到了能源轉型時刻。國民黨立委洪孟楷質詢時問，由於童子賢也是國科會委員會議中的委員，是否已就此議題開過會。

對此，吳誠文答詢表示，目前還沒有交換意見，不過，賴總統宣示施政一定要傾聽民意，如果社會在能源發展可有多元探討，未來政府施政當然會以民意為依歸。

洪孟楷追問吳誠文是否「沒有所謂的反核神主牌」，還強調不能污名化核能。吳誠文則回應，「我個人沒有」。吳誠文還提到，反核意見中，民眾提出核能可能會對社會造成的各種傷害，這部分一定要避免掉，但將來也有可能會發展出潔淨、安全的核能，「在這個前提之下，我會是認同的」。

吳誠文強調，國科會將以科學研究為基礎探討相關議題，也會兼顧人文社會領域對此議題的關注，如果達到全民共識，政府就會依全民共識執行。

至於是不是應該要進入下一階段的能源轉型？吳誠文表示，會請專家來討論。

國民黨立委柯志恩質詢關切，政府現在推動的五大淨零科技，到底能不能落實？幫助台灣在2030年達到24%減碳目標，並追上國際目標。對此，吳誠文坦言「這個任務非常艱難，但我們會努力」。

反核 國民黨 核能

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