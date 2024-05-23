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勞保將破產 賴政府改不改？勞長何佩珊表態：政府撥補就是改革一環
外界關切勞保改革議題。新任勞動部長何佩珊23日在立法院明確表示，政府在勞保不會倒，政府亦已實際撥補勞保2,670億元，撥補勞保就是勞保改革一環。
何佩珊今日赴立法院社福委員會進行業務報告。報告中指出，未來政府會持續撥補勞保，並爭取以不低於過去年度撥補金額為原則，且透過依法調整費率、積極辦理強化納保及給付審核，與加強基金投資績效等措施，穩定勞保財務。勞動部爭取2025年撥補不低於1,200億元。
她強調，自2020年起至今政府撥補勞保達2670億元，勞保基金餘額截至2024年3月底來到9941億元，勞保目前財務相對健全。
勞團期待政府撥補明確入法。何佩珊說，賴總統就職演說已經明白揭示「有政府在，勞保絕對不會倒」，背後內涵就是賴政府有能力發展經濟，確保有足夠的財政能力對勞保基金進行挹注跟撥補，而政府撥補就是政府負最終支付責任，撥補就是改革一環。
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