印度市場如何布局？專業經理人「三大選股妙招」掌握趨勢
印度經濟展現出韌性，台新印度基金經理人黃俊晏建議，操作上，以「業績穩定的大型股為核心」，並搭配「爆發力強的中小型股」，以及「跌深且業績能見度高的景氣循環股」。
印度產業方面，黃俊晏看好金融、工業、公用事業、能源、可選消費等，鎖定科技印度、潔淨能源、消費升級、印度製造等題材，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上。
黃俊晏分析，印度4月製造業PMI公布為58.8，略低於上月的59.1，但連續擴張紀錄推進至34個月，4月服務業PMI則為60.8，略低於上月的61.2，但擴張亦長達33個月。
中期預算穩中求進，強調財政紀律之餘，因經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能，正向循環持續。市場預估今明兩年預期營收與盈餘仍有約15%的高雙位數成長，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。
黃俊晏指出，外資3月大買40億美元後4月僅小幅調節，配合內資踴躍進場，今年以來合計買超金額已高達186億美元，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。
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