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協尋千萬富翁！統一發票1,000萬特別獎 還有3張未兌領
財政部23日表示，今年1月至2月期統一發票截至目前為止，1,000萬特別獎仍有三張未領，其中花費金額最低者是在新北市土城區金城路2段266號「金城立體停車場」的60元停車費。
今年1月至2月期統一發票中獎號碼已於今年3月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「16620962」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「50008017」，頭獎獎金20萬元三組中獎號碼分別為「73705743」、「90315047」、「10604429」。
截至目前，1,000萬特別獎還有三張未領，包括在台灣中油於桃園營業處中山路加油站的125元加油發票、於金城立體停車場（新北市土城區金城路2段266號）開出的60元發票、以及位於高雄市前鎮區廣西路211號的「全家高雄梧州店」246元發票。
另外，200萬元發票有5張仍未兌領，分別位於台北市中山區八德路的大潤發中崙店、新竹縣芎林鄉文明路加油站、Uber Eats外送費發票、位於台南市中西區的7-11南醫門市購物發票、以及在高雄市美濃區中正路2段的美泰百貨。
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