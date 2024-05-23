2大平台擬併購 何佩珊：將親自處理保障外送員權益
Uber Eats將併購foodpanda台灣外送事業，勞動部長何佩珊今天說，非常關切此案對外送員產生的傷害，已要求公平會審查須會勞動部意見，也宣示將親自處理以保障外送員權益。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請何佩珊列席報告業務概況並備質詢，何佩珊於會前接受媒體聯訪做上述表示。
對於Uber Eats將併購foodpanda台灣外送事業恐影響外送員就業權益，何佩珊表示，勞動部非常關切兩家外送平台併購後對外送員中工會或非工會的職業者所產生的傷害，勞動部已經會公平會，也要求公平會審查過程中必須會勞動部意見。
何佩珊也強調，自己已接任勞動部長，「我一定會積極、親自處理這件事情」，也呼籲外送平台業者能在勞動部舉辦的平台會議上積極回應外送員工會的訴求。
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