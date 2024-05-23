高鐵運量、營收均創新高 股東常會通過配發股利1.02元
台灣高鐵公司今舉辦今年度股東常會，表決通過董事會提案配發現金股利1.02元。董事長江耀宗會中表示，受益於疫情趨緩，去年運量首度突破7千萬人次，運量、營收均創下新高，今年度更創下單日運量超過33萬人次的新紀錄，去年已完成新世代列車採購，並3度增班，7月起更可達每周1103班。
台灣高鐵董事會先前已通過配發現金股利1.02元，股東常會今出席股東表決權數47億7659萬5136權，贊成46億1688萬7820權，占出席股東表決權96.65%，經表決通過2022年度盈餘分派案，將授權董事會另訂除息基準日及現金股利發放日。
股東會說明，截至2023年底可供分配盈餘95億0829萬1637元，為使股利政策依穩定、平衡原則分派，以及兼顧本公司長期財務規劃，2023年度盈餘分派擬建議分配現金股利每股1.02元，以流通在外普通股股數56億2829萬3058股計算，共計57億4085萬8919元，經股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及現金股利發放日。
江耀宗指出，高鐵公司運量營收穩健成長，去年邁向巔峰首度突破7千萬人次，營收498億元，雙雙創下數一數二佳績。去年全年輸運達7309萬人次，較前年增加34.95%；共計輸運12565百萬延人公里，較前年增加34.56%。全年平均每日有20萬人次搭乘，較前年14.8 萬人次增加約5.2萬人次。
江耀宗表示，依照整體運量趨勢，去年已完成新世代列車採購，並3度增班，期間因應短期需求也實施3度短期增班，7月起可達每周1103班，以加強服務旅客，引領再創高峰。
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