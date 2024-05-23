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UberEats 併購 FoodPanda 消保處點消費者三大影響

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
外送平台UberEats母公司14日丟出併購FoodPanda的市場震撼彈。記者曾原信／攝影
外送平台UberEats母公司14日丟出併購FoodPanda的市場震撼彈。記者曾原信／攝影

外送平台UberEats母公司14日丟出併購FoodPanda的市場震撼彈。行政院消費者保護處整理三大消費者影響，包括消費者選擇權被削弱、會員既有權益是否存續、合作店家成本提高恐轉嫁給消費者。

行政院消費者保護處出席立法院經濟委員會針對「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」提出報告並備質詢。

依財團法人資訊工業策進會於2月所發布之「2023 年外送服務使用調查報告」顯示，2023年有71％網友使用外送平台，其中有73.6％使用foodpanda，57.6％使用Uber Eats；未來如併購成功，預期業者市占率極高，且一般餐飲業者雖亦可提供外送服務，但外送平台可提供之餐飲及商品，因其具有多樣性及便利性之特質，恐非一般餐飲業者可予替代，在這情形下，合併後，業者市場掌控能力極高。

消保處指出，將會出現三大影響，首先，消費者選擇權被削弱，也就是合併後，業者對於市場價格定價具有主導權，在定價權被業者掌控之情形下，消費者選擇權下降，可能被迫接受不利條件，例如外送服務費調漲、服務品質下降等問題，恐衍生更多消費爭議。

其次，會員既有權益是否存續，Uber Eats 的 Uber One 會員優惠權益與foodpanda 的 pandapro 會員優惠權益有所不同，例如「訂閱制費用」，pandapro 會員年度訂閱費提供75折優惠，每年1,079元；Uber One會員提供 83 折優惠每年1,200元；「免外送服務費門檻」，pandapro會員，美食及生鮮雜貨之外送訂單需滿179元，享有無限次免外送服務費；Uber One會員，美食外送訂單需達199元或生鮮雜貨訂單需滿299元，免外送服務費；「訂閱制退訂權益」，pandapro 會員享有訂閱後 7 日內如無使用優惠，可申請退訂之機制，Uber One 則無。未來如果合併，原先兩家會員所享之權益可否存續，對消費者權益影響重大。

最後，合作店家成本提高恐將轉嫁消費者，合併後，業者對於合作店家所收取之上架費、交易抽成、平台使用費等費用如上漲，如此一來，店家支出成本提高，亦可能會將商品價格轉嫁至消費者。

Uber 消費 餐飲業

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