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UberEats 併購 FoodPanda 公平會主委：5月14日遞件、正檢閱資料

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
UberEats母公司上周宣布將併購foodpanda，公平會證實已接獲結合申請案，將召開公聽會及座談會聽取各方意見後，再做准駁決定。本報資料照片 余承翰
UberEats母公司上周宣布將併購foodpanda，公平會證實已接獲結合申請案，將召開公聽會及座談會聽取各方意見後，再做准駁決定。本報資料照片 余承翰

外送平台UberEats母公司提出擬與FoodPanda結合申請，強強聯手將成為超大外送平台。公平會主委李鎂23日表示，5月14日已經收到申請結合案件，目前正在審視資料是否完整，確定資料完整後將正式受理，30個工作天內不得進行結合，必要時審查期間再延長60個工作天。

李鎂23日出席立法院經濟委員會針對「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」提出報告並備質詢。

李鎂表示，先前也曾針對外送平台要求合作餐廳接受「店內價條款」及「顧客自取」等垂直交易限制行為作成處分案例，因此，對外送平台的營運模式，會關切有無對市場的競爭產生影響。

公平交易法除對於「競爭行為」予以規範外，也包含對於「市場結構」的管制。依照公平交易法結合相關規定，事業間的合併及購併（M&A），倘符合該法對於「事業結合」之定義，且參與結合事業之市場占有率或銷售金額達到「申報門檻」，應於事前向公平會提出申報。

李鎂指出，UberEats併購foodpanda將顯著改變市場結構，因此審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」 等 4 大面向。審查過程中將徵詢利害關係人（餐廳、外送員、消費者等）所屬團體及相關主管機關之意見，並召開公聽會或座談會，再由本會委員會議依公平交易法第13條規定，審酌其結合之「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，再做出准駁之決定。

併購 公平會 消費

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