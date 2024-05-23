白銀突破32美元創11年新高 還具漲升空間因為金價關聯度

今(2024)年以來，黃金並不是唯一高唱凱歌的金屬品種。白銀價格也一路走高，現已飆升至11年來的最高點。本周銀價升破32 美元，年內漲幅達到33%！

其他金屬年內漲幅：錫35%、銅31%、鎳30%、黃金17%、鋅17%及 鉑金6%。

白銀是金屬市場中表現第二好的商品，也是大宗商品市場中漲幅最大的商品之一。白銀走勢火熱是多重因素推動推高銀價，包括投資者興趣激增、總體經濟和供給側因素等。與此同時，黃金的漲勢也為白銀帶來充足的支持。

FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga表示，金價本周創下歷史新高，主要得益於地緣政治風險和央行買盤，另外，美國降息預期重燃為多頭提供助力。白銀通常會追隨黃金走勢，利率預期影響投資者對貴金屬等零配息資產的需求。在過去20年，在任意給定的10天內，白銀和黃金在80%以上的時間裡都呈現同步波動。

除了總體經濟因素外，紐約商品交易所（COMEX）上周銅價飆升導致軋空也對白銀市場產生影響。當空頭決定減少損失，某項資產迅速升值時，就會出現軋空。從中長期來看，白銀價格將繼續受到工業需求驅動。白銀是清潔能源技術所需的關鍵成分，隨著該行業強勁成長，市場預計白銀的使用量今年達到創紀錄的水準。

Lukman Otunuga表示，白銀市場可能連續第四年出現供應短缺。根據世界白銀協會的數據，白銀今年的供應缺口或達到有記錄以來的第二高位。由於白銀的需求繼續超過供應，在強勁的工業消費背景下，預計今年的白銀缺口將擴大 17%。

基於各種看漲的基本面因素，銀價進一步上漲的可能性很大。很重要的一點是，與黃金相比，白銀被認為相對便宜。來看黃金白銀價格比，大約需要76盎司白銀才能買1盎司黃金，即黃金價格是白銀的約76倍。從20年時間跨度來看，這一倍數平均值為68倍，因此，白銀料還有延續漲勢的空間。

Lukman Otunuga表示，日線圖上，白銀價格顯著看漲，走勢一浪高過一浪。銀價目前居高不下於 50 日、100日和 200 日均線上方，MACD 指標也運行在零軸以上。不過，相對強弱指數（RSI）高於 70，顯示市場嚴重超買。 若銀價有效32.50，接下去上行目標指向33.00；若在32.50一線受到壓制，則有可能向29.33回跌；若進一步回跌至29.33下方，那麼將下探50日均線。

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