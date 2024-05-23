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Uber併購案 公平會收件

經濟日報／ 記者陳素玲／台北報導
Uber上周宣布併購foodpanda在台外送業務，公平會22日證實已收到結合申請案。記者余承翰／攝影
Uber上周宣布併購foodpanda在台外送業務，公平會22日證實已收到結合申請案。記者余承翰／攝影

Uber上周宣布併購foodpanda在台外送業務，公平會昨（22）日證實已收到結合申請案，目前正審查相關資料是否齊備，並以四大面向作為審查重點。公平會指出，此案影響深遠，將審慎做出決定，確保維護自由與公平競爭。

四大審查重點將放在「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等，公平會指出，審查過程將徵詢餐廳、外送員、消費者等利害關係人所屬團體及相關主管機關意見，並召開公聽會或座談會，再由公平會委員會議依規定審酌其結合的「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，再做出准駁。

立法院經濟委員會今日將邀請公平會主委李鎂，針對兩大外送平台合併案提出專案報告。公平會在書面報告指出，日前已收到結合申請案，目前正審資料是否齊備，確認後就會開始審查。

公平會表示，外送平台出現，結合「平台經濟」及「零工經濟」兩大新興商業經濟型態，改變社會大眾的消費習慣及餐飲業的商業經營模式，也創造新的工作機會。

併購 公平會 消費

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