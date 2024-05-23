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內政部次長董建宏：都更優貸 三方向改善

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
內政部次長董建宏 （本報系資料庫）
內政部次長董建宏 （本報系資料庫）

都更、危老兩大條例修正持續推動中，內政部政務次長董建宏昨（22）日表示，都更事業優惠貸款要點將以提高利率差異、拉長貸款年限及提升推廣效果三方向改善；他也表態，危老條例將繼續延長，目前正在政策評估。

董建宏昨日赴立法院內政委員會備詢，民進黨立委蘇巧慧指出，都市更新事業優惠貸款成效不彰，自2006年上路以來，近20年僅核貸59件，匡列的2,000億元額度，至今僅核貸526億元左右。

蘇巧慧指出，目前的都更優惠貸款有三大問題，包含貸款利率、貸款年限、推廣效果，首先利率與其他金融機構差異不大，應做出利率差異，進而提高誘因。

其次貸款年限不夠長，她指出，都更期程中，從開發整合到完成開發審查，需要五到14年，才能走到核貸、申請建照、施工階段貸款申請等，開發整合才是最需要資金與政府協助的階段，然而申請時間點反而在後頭，應該將貸款年限拉長，或將申請貸款時間提前，才能改善現況；最後，則是貸款要點本身推廣效果不佳。

另外，被視為都更特快車的危老條例實施至2027年5月底屆期，外界擔心危老就此落日，董建宏昨日表態，危老條例將有機會延長，目前正在政策評估。

這也是新政府上任後，內政部首次公開表態，支持危老延長的方向。根據都更入口網統計，截至今年4月底，危老已核准3,599案。

內政部 蘇巧慧 都更

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