環境部長彭啟明：碳費列車 零元也要開

環境部長彭啟明昨（22）日立院初登板，朝野立委關注碳費徵收是否影響電價、房價？彭啟明強調，台電若減碳，電價較不受碳費影響，至於對於房價影響，會去了解及稽查是否有以碳費為由哄抬房價。

對碳費不斷延宕，立委質疑，碳費這台車到底開不開？彭啟明表示，這台車一定要趕快開，縱使價格是0也要開，但期待未來可發展多元工具、促進多元減量。

彭啟明昨赴立法院衛環委員會業務報告，國民黨立委蘇清泉指出，台電近年財務狀況令人擔憂，如果再徵碳費，電費會不會漲？是否從今年10月就開始調漲？

彭啟明回應，若台電有提出相關的減量計畫、有減量動作，將會適用優惠費率，比較不會受到影響，預期對電價影響不大。

民進黨立委林月琴也提到，碳費還沒開徵，近期卻看到不少房仲以碳費為由、宣稱房價會上漲，詢問環境部是否有掌握到業者惡意哄抬？

彭啟明坦言，他也看房，的確有這個現象，大約喊漲5％至10％，未來會多多公開宣導，至於是否要啟動稽核小組來查緝，將會與環境部同仁研議。

環境部調整立法期程將碳費費率延後至今年12月預告、明年3月預告。國民黨立委王育敏緊追碳費時程，反問彭「（碳費）這車你敢不敢開？」

彭啟明表示，「從我立場一定要趕快開，縱使價格是0也要趕快開」。

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