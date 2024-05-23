國科會主委吳誠文：鎖定工具機 轉型智造

新任國科會主委吳誠文昨（22）日表示，未來國科會的任務是，將台灣科技經濟發展成功擴及整個產業，「均衡且快速」成長，將跨部會合作，提出產業智慧化、數位化行動計畫，預計三個月內提出具體方案，首先鎖定工具機轉型為智慧製造。

在半導體領域，他提及，將在目前半導體基礎上，發展「功率半導體」，未來應用在智慧電網及電動車，從半導體到模組，都能有台灣產業。同時，也要將AI應用到各行各業、包含製造業及食醫住行等服務業。

吳誠文昨日與媒體茶敘，他表示，「均衡」是賴總統非常強調的施政目標，包含區域、產業均衡，除與經濟部攜手推動產業數位化，也要跨部會合作，在台灣科技產業實力基礎上，協助傳統產業等各行各業發展，其中他更特別點名工具機產業將轉型為智慧製造。

他提及，未來希望IC設計業者能為台灣智慧製造設計晶片；甚至半導體設備、半導體智慧製造也需要異業結盟。

吳誠文表示，台灣的科學園區是全世界模範，將與經濟部評估合適機制，與友好國家合作，協助當地政府發展科學園區，並協助台商在當地建立優質、管理完善的園區，以分散製造基地、擴散市場。

談及護國神山台積電（2330），吳誠文表示，「我相信台積電的承諾，確保研發留在台灣，大家也應該選擇相信台積電」。

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