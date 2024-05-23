卓內閣拚經濟 要百日有感

行政院長卓榮泰今（23）日將首次主持行政院會，將由國發會報告「整體經濟情勢」。卓內閣走馬上任後，各部會紛紛提出政策規劃，要力拚百日施政有感。

值得關注的是，卓揆第一場行政院會就聚焦經濟情勢，外界認為，新政府拚經濟意味非常濃厚。卓榮泰昨日也在臉書上發文表示，新內閣團隊沒蜜月期，必須立刻處理福國利民的法案政策。

昨日釋出的行政院會議程顯示，今日院會將由國發會報告經濟情勢，據了解，報告範圍涵蓋出口、民間消費、勞動市場、政府公共建設投資等面向，整體景氣趨向樂觀。

卓內閣拚百日施政有感

從景氣燈號來看，國發會4月底公布燈號續呈景氣「穩定」的綠燈，距離景氣「趨熱」的黃紅燈僅2分之遙；出口截至4月已連六紅，代表全球製造業景氣回溫；物價壓力趨緩，4月消費者物價指數年增率1.95%，降至通膨警戒線之下。

卓榮泰昨日拜會立法院並於臉書發文指出，新內閣團隊沒有蜜月期，必須要立刻馬上處理福國利民的法案政策。

新內閣上路後，不少部會首長紛紛拋出施政方向，值得關注的是，首長所規劃的第一階段政策計畫，多以三個月為期，且對於產業政策著墨甚深，力拚百日施政有感的意味相當濃厚。

數位部長黃彥男表示，將與國發會合作設置AI生態園區，扶植AI新創、吸引投資，打造「台版AI矽谷」，初估國發基金至少投資上百億元，期望在三個月內提出計畫；此外，將積極落實打詐，在三個月內建置「打詐通報查詢網」，助民眾辨識詐騙訊息。

國科會主委吳誠文昨日也提到，未來施政方針將著重產業、區域均衡發展，並跨部會推動數位、智慧轉型，以及人才發展等，具體計畫也訂在三個月內提出。

環境部長彭啟明表示，上任後首個目標是推動淨零，其中碳收費辦法最快8月底會正式公告。

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