快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

卓內閣拚經濟 要百日有感

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰（左）前往立法院拜會院長韓國瑜。 記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（左）前往立法院拜會院長韓國瑜。 記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰今（23）日將首次主持行政院會，將由國發會報告「整體經濟情勢」。卓內閣走馬上任後，各部會紛紛提出政策規劃，要力拚百日施政有感。

值得關注的是，卓揆第一場行政院會就聚焦經濟情勢，外界認為，新政府拚經濟意味非常濃厚。卓榮泰昨日也在臉書上發文表示，新內閣團隊沒蜜月期，必須立刻處理福國利民的法案政策。

昨日釋出的行政院會議程顯示，今日院會將由國發會報告經濟情勢，據了解，報告範圍涵蓋出口、民間消費、勞動市場、政府公共建設投資等面向，整體景氣趨向樂觀。

卓內閣拚百日施政有感
卓內閣拚百日施政有感

景氣燈號來看，國發會4月底公布燈號續呈景氣「穩定」的綠燈，距離景氣「趨熱」的黃紅燈僅2分之遙；出口截至4月已連六紅，代表全球製造業景氣回溫；物價壓力趨緩，4月消費者物價指數年增率1.95%，降至通膨警戒線之下。

卓榮泰昨日拜會立法院並於臉書發文指出，新內閣團隊沒有蜜月期，必須要立刻馬上處理福國利民的法案政策。

新內閣上路後，不少部會首長紛紛拋出施政方向，值得關注的是，首長所規劃的第一階段政策計畫，多以三個月為期，且對於產業政策著墨甚深，力拚百日施政有感的意味相當濃厚。

數位部長黃彥男表示，將與國發會合作設置AI生態園區，扶植AI新創、吸引投資，打造「台版AI矽谷」，初估國發基金至少投資上百億元，期望在三個月內提出計畫；此外，將積極落實打詐，在三個月內建置「打詐通報查詢網」，助民眾辨識詐騙訊息。

國科會主委吳誠文昨日也提到，未來施政方針將著重產業、區域均衡發展，並跨部會推動數位、智慧轉型，以及人才發展等，具體計畫也訂在三個月內提出。

環境部長彭啟明表示，上任後首個目標是推動淨零，其中碳收費辦法最快8月底會正式公告。

國發會 景氣燈號 消費者物價指數

延伸閱讀

東華大學地震災損重建經費17億盼中央挹注 閣揆卓榮泰給承諾

卓榮泰：新內閣沒有蜜月期 人民希望看到行政立法互動良好

上任第3天花蓮勘災 卓榮泰接召集人要求補助如期到位

盼盡快通過打詐四法 卓榮泰：無法接受長髮哥遭詐團冒名

相關新聞

卓內閣拚經濟 要百日有感

行政院長卓榮泰今（23）日將首次主持行政院會，將由國發會報告「整體經濟情勢」。卓內閣走馬上任後，各部會紛紛提出政策規劃，...

速徵碳費 環境部長彭啟明：價格0也要開徵

環境部長彭啟明昨首度赴立法院答詢，多名立委關心碳費進度及開徵後的影響，彭表示，「（碳費）這台車一定要趕快開，縱使價格是零...

國科會主委吳誠文：鎖定工具機 轉型智造

新任國科會主委吳誠文昨（22）日表示，未來國科會的任務是，將台灣科技經濟發展成功擴及整個產業，「均衡且快速」成長，將跨部...

環境部長彭啟明：碳費列車 零元也要開

環境部長彭啟明昨（22）日立院初登板，朝野立委關注碳費徵收是否影響電價、房價？彭啟明強調，台電若減碳，電價較不受碳費影響...

內政部次長董建宏：都更優貸 三方向改善

都更、危老兩大條例修正持續推動中，內政部政務次長董建宏昨（22）日表示，都更事業優惠貸款要點將以提高利率差異、拉長貸款年...

Uber併購案 公平會收件

Uber上周宣布併購foodpanda在台外送業務，公平會昨（22）日證實已收到結合申請案，目前正審查相關資料是否齊備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。