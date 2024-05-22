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產業均衡發展！國科會攜手經濟部提傳產智慧化方案 首推工具機智慧製造

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
新任國科會主委吳誠文。記者曾學仁／攝影
新任國科會主委吳誠文。記者曾學仁／攝影

新任國科會主委吳誠文22日表示，未來國科會的任務是，將台灣科技經濟發展成功，擴及到整個產業，「均衡且快速」成長，他將與經濟部、教育部等跨部會合作，預計3個月內提出產業智慧化、數位化行動計畫，他也點名，首先鎖定工具機轉型為智慧製造。

吳誠文今日舉辦媒體見面會。吳誠文表示，他專長接近半導體領域，對台灣高科技產業也有相當認識。他受總統賴清德邀請入閣，有一大重要任務，除護國神山「半導體」撐起經濟支柱，也要使科技經濟發展成功，讓全民及社會更有感，用科技帶動所有產業，以符合賴總統的均衡發展。

他強調，「均衡」是賴總統非常強調的施政目標，包含區域、產業的均衡，甚至要進一步運用科技助全民健康、文化均衡發展。國科會將與經濟部、教育部、文化部、農業部、衛福部等跨部會合作，除與經濟部攜手推動產業數位化、智慧轉化，跨部會將基於台灣科技產業實力，不僅協助國際級大型企業，也要協助傳統產業等各行各業發展。

他特別點名工具機產業將轉型為智慧製造。他說，工具機是台灣優質產業，但在傳統機械領域，CNC的運用都很有限，希望將工具機變成智慧設備，成為智慧製造的一環。這就要整合AI、半導體、資通訊、雲端服務、甚至IC設計也要納入。

他提及，台灣有很多中小型IC設計，用的是成熟技術，但過去因為獲利考量，都去接海外大單，未來希望IC設計業者能為台灣智慧製造設計晶片；甚至半導體設備、半導體智慧製造也需要異業結盟。國科會與經濟部合作，設計出一個機制，協助各行各業推動產業智慧化、數位化，預計3個月內提出跨部會方案。

針對科學園區均衡發展，吳誠文表示，不只是南北產業均衡，也要照顧當地特色產業發展，還有環境永續議題，會協調經濟部水電供應，持續協助頂尖產業，繼續維持競爭力跟優勢，「會努力讓年輕人有機會，留在家鄉就能從事高科技產業」。

IC設計 半導體 吳誠文 國科會 經濟部 賴清德

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