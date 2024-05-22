CIP彰芳西島離岸風場完工 表態將在台灣長期發展、支持能源轉型2.0

由哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導投資之彰芳暨西島離岸風場22日舉辦完工感恩茶會，副總統蕭美琴表示，彰芳西島離岸風場是CIP在亞太地區第一座完工風場，也是首座本土化程度最高且準時完工風場，對台灣能源轉型別具意義，政府未來會朝向多元綠能轉型方向，協助台灣產業更具競爭力。

彰芳暨西島風場位於彰化外海，於2018年獲配600MW併網容量，總共設置62座Vestas風機，由世紀風電供應62座套管式水下基礎。計畫由CIP、泰國國家石油及天然氣集團PTT旗下能源公司GPSC、台灣人壽以及全球人壽共同持有。風場首座風機於2022年開始發電，預計每年為台灣提供65萬家戶所需用電之潔淨能源。

CIP今日舉辦茶會，包括蕭美琴、風場股東、融資銀行團與出口信貸代表、供應商夥伴等各界人士出席。蕭美琴致詞時表示，感謝參與該風場建設的台灣本土企業和CIP共同合作努力，催化本土產業轉型。此外，CIP與中鋼（2002）也正共同興建中能風場，預計今年完工，讓潔淨能源供應更為完善，促進政府能源轉型2.0政策更加順利推動。

CIP創辦人暨資深合夥人Christina Grumstrup Sorensen表示，彰芳西島風場是CIP於亞太地區第一座完工的離岸風場，風場建設所催生的在地供應鏈也充分展現CIP的開創精神與產業實力，在深化了台灣能源轉型，同時也推動產業轉型。CIP將會在台灣長期發展，透過種類多元的再生能源投資建設，CIP將全力支持新政府的能源轉型2.0政策。

CIP表示，彰芳西島風場是全台離岸風電發展史上第一座全面落實最高比重國產化且準時完工、沒有向政府申請展延的風場。CIP以彰芳西島及與中鋼共同開發的中能離岸風場共計900 MW的經濟規模下單本土供應鏈，為目前台灣本土供應商所參與過規模最大的訂單，是本土供應鏈建基台灣、跨出亞太的重要基礎。

CIP指出，彰芳西島風場與世紀風電簽署165億元的水下基礎供應合約，至今仍是台灣離岸風電史上單筆金額最高之訂單，而風機國產化項目更高達14項，由彰芳西島所促動的風機產業鏈於台中港開發共計約80公頃港區土地，形成風機產業聚落以利後續全台各風場的供應。

在海事工程方面，由樺聯海事工程與荷蘭皇家Boskalis所合資之伯威海事負責水下基礎運輸與安裝，而風機海上運輸及安裝工程則由台船環海公司承攬，並動員Fred. Olsen風機安裝船執行。在風場建置過程中，專案團隊成功把國際經驗及技術轉移到台灣，助本土廠商克服學習曲線，催化產業鏈成熟。

彰芳西島風場的專案融資由中國信託商業銀行與日本三菱日聯銀行領銜，並由歐亞共七國之主權出口信貸擔保，共計近30家台、美、歐、亞銀行提供聯貸。

商品推薦