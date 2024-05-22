CIP與世紀集團 離岸風電區塊開發3-1期、3-2期將繼續合作

哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導彰芳西島風場專案完工。CIP 22日表示，世紀集團與CIP在彰芳西島專案合作成功的經驗，也將延續到3-1的渢妙一期風場專案及3-2的渢妙二期風場專案。

CIP為彰芳西島風場專案完工，舉辦一系列活動，CIP基金創辦人、大股東、歐美與亞太大型金融機構投資人及國際媒體等代表團，於22日參訪世紀集團台北港廠區之離岸風電水下基礎生產基地。

世紀集團與CIP的合作關係起始於 2017 年，當時台北港還是一片素地，世紀集團也正要踏入離岸風電水下基礎的領域。CIP本於培育並扶植本土產業鏈的精神，引進國際經驗及技術予世紀集團，也協助世紀集團進行台北港離岸風電水下基礎的廠房及產線的規劃。雙方也在2018年簽署彰芳西島62座的套管式水下基礎供應合約，後續也簽署69支的基樁合約。

世紀集團賴文祥董事長表示，世紀集團感謝CIP支持台灣政府本土化的政策。在彰芳西島專案中，在合約內依里程碑優先支付協助台北港廠房的建造，蓋出一個全世界單一樓層高度最高的廠房，也是全世界唯一能日夜24小時在室內進行Jacket大組裝的廠房，能安全又風雨無阻的趕工。在技術面，又派遣具國際技術及經驗的監工及技術人員給予協助。特別在2022年疫情期間，因為種種因素面臨諸多挑戰，CIP也非常爽快的同意給予額外補助讓我們渡過難關。

在政府各單位之各項協助，以及CIP派駐其技術團隊的指導及各項協助下，世紀集團於 2022 年下半年起開始突破各項難關、克服學習曲線，成功達到每個月約 4 座套管式水下基礎產能之量產目標，並於2023年7月提早完工完成共 62 座套管式水下基礎之最後一座套管式水下基礎之交貨及上船工作。

世紀集團與CIP在彰芳西島專案合作成功的經驗，也將延續到3-1的渢妙1期風場專案及3-2的渢妙2期風場專案。世紀集團秉持著執行彰芳西島專案永不放棄之精神與期間所累積之經驗及技術，預計將能如質如期完成渢妙1期及渢妙2期風場專案之水下基礎製造工作。同時，CIP也於近期取得澳洲維多利亞省政府取得超過4.4GW的許可，其中包含目前澳洲最大的離岸風場「南方之星」。而世紀集團也規畫於印尼民丹島設廠製造離岸風電水下基礎，目標將供應澳洲風場及其他亞太市場。世紀集團期待與CIP從台灣風場開始合作並延續到澳洲風場及其他亞太區域的風場。

CIP表示，彰芳西島專案作為世紀集團第一個套管式水下基礎的製造專案，不但使世紀集團突破學習曲線、克服產能問題成為合格的水下基礎製造商持續接單，也奠定了與CIP深厚的合作信任及基礎，不只持續在3-1及3-2的風場繼續合作，也將一同攜手打國際盃，進入澳洲及其他亞太區域市場。

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