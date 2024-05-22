胡連將進入出貨旺季 法人估今年EPS超過11元、挑戰新高
車用端子廠胡連（6279）將進入下半年出貨旺季，多項新專案將加入貢獻營收，法人預估，該公司2024年營收成長超過15%，每股稅後純益（EPS）超過11元，挑戰新高。
法人表示，胡連2024年下半年將有四個新專案，可望陸續貢獻營收，首先，是中國大陸上汽通用合資品牌的高頻乙太網路專案，將於第3季開始出貨，並貢獻營收。第二，透過與美國李爾公司的垂直整合，切入國際汽車製造商供應鏈。第三，高頻高壓連接器出貨。第四，保險絲盒出貨對象增加，同時出貨美系鏟雪車客戶。
至於在歐洲市場方面，法人指出，2024年比雅久加入兩款新產品專案，美國鏟雪車客戶的庫存已經去化完畢，加上印尼也將擴增廠房，導入日系機車新機種，而印度機車市場也需求強勁，使得來自歐美與亞太的市場需求同步看好。
胡連客戶除了中國大陸的比亞迪、長安汽車、吉利汽車及奇瑞汽車、上海通用汽車等，亦已成為美系電動車大廠及鏟雪車廠、歐洲馬瑞利、麥格納、比雅久機車等一階（Tier 1）供應商。
受惠客戶新產品出貨放量，胡連今年第1季合併營收為18.9億元，年增17.32%，營業毛利為6.34億元，年增23.79%，毛利率為33.58%，年增1.76個百分點，優於法人預期；營業利益為3.46億元，年增28.58%，稅後純益為3.31億元，年增49.07%，每股稅後純益為3.32元。
胡連今年4月合併營收為6.34億元，年增22.44%，累計今年前四個月合併營收為25.24億元，年增18.56%，胡連預估，第2季合併營收有望較去年同期雙位數成長。
法人預估，胡連2023年產品營收比重，端子32%、塑膠件40%、保險絲盒9%、鏟雪車線束2%、汽機車線束6%、版端件5%、其他5%。
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