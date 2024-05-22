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勞動市場逐漸穩定！4月失業率3.36%續降 較3月減少2000人

中央社／ 台北22日電
主計總處今天發布4月失業率為3.36%，月減0.02個百分點，經季節調整後失業率為3.39%，也下降0.01個百分點，雙雙呈現下滑，整體勞動市場穩定。圖非新聞當事人，僅示意。記者邱德祥／攝影
主計總處今天發布4月失業率為3.36%，月減0.02個百分點，經季節調整後失業率為3.39%，也下降0.01個百分點，雙雙呈現下滑，整體勞動市場穩定。圖非新聞當事人，僅示意。記者邱德祥／攝影

主計總處今天發布4月失業率為3.36%，月減0.02個百分點，經季節調整後失業率為3.39%，也下降0.01個百分點，雙雙呈現下滑，整體勞動市場穩定。

主計總處統計，4月失業人數為40.3萬人，較3月減少2000人， 其中初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者分別減少2000人及1000人；與去年同月比較，失業人數減少1.4萬人或3.52%。

失業率

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