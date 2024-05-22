國科會談施政方針 指低軌通訊衛星攸關國安、AI基本法拚今年推出

新任國科會主委吳誠文今天指出，未來進入6G時代，太空科技策略中，低軌通訊衛星將扮演關鍵角色，相關技術除商用、民用，也攸關國安；至於行政院版AI基本法草案，副主委陳炳宇說，仍希望在今年內推出，時程會盡量往前提。

吳誠文今天率3位國科會副主委林法正、陳炳宇、陳宗權，舉辦媒體見面茶會，暢談未來施政方針。

針對總統賴清德規劃發展半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，吳誠文表示，晶創台灣方案將續行，除了穩固台灣既有的IC製造實力，也要協助IC設計更上一層樓，透過半導體、AI驅動百工百業創新，尤其是盼藉AI軟體業者的協助，讓傳統產業也受惠，執行細節會持續勾勒，以符合社會、產業需求。

吳誠文指出，賴總統提到台灣要上太空也要下海，相關科技都在國科會布局範圍之列，其中太空科技，台灣現在發展重點在衛星，未來進入無線通訊6G時代， 低軌通訊衛星會扮演關鍵角色，除商用、民用，在國安層面亦是相當重要。

數位科技方面，吳誠文指出，防詐阻詐相關議題是數位發展部努力的方向，國科會也會協助；至於軍工科技，他表示，希望透過民間產業實力，讓台灣自主軍工技術可以更快速地發展。

談及科技外交，吳誠文說，「林佳龍部長跟我已經約好了，要聊一聊喝咖啡」，近年友好國家尋求和台灣合作，多半與台灣科技發展有關，在法令許可下，會配合國家外交政策布局，讓學界、產業界擴展國際視野。

至於與中國的科技競合，吳誠文表示，這部分已有兩岸人民關係條例管制，若要合作，「除非對岸可以放棄對我們的敵意」；人才交流方面，許多台商重新思考國際布局，人才流向、資源也會隨之調整，產業布局策略只要合乎政府法規，國科會就會支持。

針對何時提出行政院版AI基本法草案，負責督導AI業務的陳炳宇說，「應該還是希望在今年內可以推出」，時程會盡量往前提，但AI進展非常快速，政府希望在法案上能更加周延，會與各部會、專家學者等詳盡討論。

此外，吳誠文也提到將發展功率半導體，挹注智慧電網，林法正補充說明，台灣過去發展功率元件（Power Device），除成本比較高，在材料、製程上的良率仍有精進空間，包含碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等，希望協助學界優化，並與產業界合作應用。

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