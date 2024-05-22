NVIDIA、AMD競相來台設研發中心 國科會吳誠文：要平衡本土廠商利益
針對美商（AMD）超微跟進輝達（NVIDIA），競相爭取經濟部大A+計畫經費補助，在台設立研發中心。國科會主委吳誠文22日表示，「我們當然是歡迎」。台灣不能只想要去別人土地擴散市場跟利用當地人力資源，當然也要對等去協助跟我們友好國家，這是自由民主社會對等原則。
吳誠文說，吸引外商是經濟部權責，但國際AI晶片大廠設研發中心之補助，科技預算是由國科會編列，將與經濟部協調出一個機制，不是讓外商來只運用台灣資源，或是成為本土廠商的競爭對手，而是要外商與我上下游業者合作。
他表示，國科會考慮到台灣本土廠商跟進來廠商間彼此競合關係，設計達到公平、公開的機制，讓人不會詬病，不要台灣自己跟廠商變成受害者，必須在吸引資金與本土產業競爭，取得平衡。
談及美國與中國大陸之間的貿易、科技戰，吳誠文表示，台灣無意讓中國大陸科技繼續落後，台灣也不會過度介入雙方的對峙，但台灣是自由民主國家陣營的一份子，一定會堅守合理公平的國際協定，促進全球和平。
他指出，目前已有投資、營業秘密相關法令以及原則性規範，「我們不會額外再做比較嚴格的規定」，國科會會遵照政府法規、管制規定、國際約束，協助產業遵守，並堅守國家安全原則，促進科技發展。
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