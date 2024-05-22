渣打銀行與環旭電子 簽署3.2億美元永續績效連結貸款

渣打國際商業銀行致力推動永續金融，22日宣布與環旭電子（USI，上海證券交易所代碼：601231）完成簽署總額超過3.2億美元（約新台幣104億）的永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL），持續推進永續發展，實踐節能減碳目標。

渣打銀行指出，本次與環旭電子簽署的永續績效連結貸款為期2年，在貸款期間將持續追蹤申貸企業的相關永續表現，尤其聚焦於再生能源使用率與減碳目標兩大指標等面向，其中減碳指標更是由科學基礎減碳目標倡議SBTi驗證之指標。渣打銀行將視企業達成幅度，提供客戶貸款利率優惠，以鼓勵企業落實永續作為。

環旭電子財務長劉丹陽表示，環旭電子致力於開發低碳產品，提升產品能源效率，並積極推動智能製造。在2023年，完成上海張江廠關燈工廠生產區域的升級，為客戶提供最先進的智能製造服務；中國大陸廠、墨西哥廠與越南廠均已100%使用再生能源，其中上海張江廠及金橋廠也依當地規定，啟動碳配額管理。此次與渣打國際商業銀行簽署永續績效連結貸款，環旭電子將堅定地持續提升永續表現，期許以企業力量務實踐行節能減碳行動，積極推動公司永續健康發展。

環旭電子在系統級封裝（System in Package, SiP）模組領域居行業領先地位，將永續理念融入經營決策及營運管理，公司已連續三年入選「S&P Global永續年鑑」，2023年在環境面及社會面皆獲得電子設備、儀器與零組件產業類組（Electronic Equipment, Instruments & Components）最高分，總成績為全球最佳1%。同時獲得Sustainalytics ESG風險評估為最佳等級「可忽略的風險」（Negligible Risk），並連續六年獲得上海證券交易所資訊揭露評級A等多項ESG績效的指標和榮譽。

環旭電子亦積極支持巴黎協定目標，董事會通過「環境、安全衛生及能資源政策」，合理利用公司內部資源。除了遵循控股公司日月光投控（3711）制定的科學基礎減碳目標（SBTi）外，已導入氣候相關財務揭露（TCFD）及碳揭露專案（CDP），積極制定2035年製造工廠使用再生能源比例達100%，同時預計2037年逐步規劃取得優質碳權以抵消剩餘的碳排放量，並宣告2040年實現淨零碳排目標。

渣打國際商業銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲指出，渣打國際商業銀行為全球支持永續發展、推動淨零碳排的金融業先鋒，全方位投入永續投資，其中透過永續連結貸款，協助客戶碳排轉型是其中重要的一環，近幾年在台灣更持續攜手各產業領導者簽署具有里程碑意義之永續連結貸款，有效帶動供應鏈淨零轉型，累積融資總額亦已超過30億美元。本次與環旭電子攜手，再次證明渣打透過核心業務能力，結合全球永續推動進程，協助客戶加速朝零碳排轉型，與客戶共同落實永續承諾。

渣打銀行則透過業務、營運和社區三大構面，致力實現永續的社會和經濟發展。透過氣候相關財務揭露報告書及永續報告書，呈現了渣打在各面向落實永續的成果，實現2025年底前達成營運淨零碳排，2050年底前達成投資及融資淨零碳排的目標。

渣打集團自2021年初以來，已落實超過870億美元的永續融資，並承諾於2030年前在全球募集3,000億美元投入氣候融資專案，集團不僅積極協助全球客戶轉型，並對自身也設立高標準以推動永續經濟成長，為對社會、環境有正面影響力的金融產品投入更多資源與資金。

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